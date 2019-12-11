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Українські зірки відповіли, чий Крим: хто називав його російським (відео)

STYLERЖиття    11.12.2019 - 16:44
Українські зірки відповіли, чий Крим: хто називав його російським (відео)
Українські зірки розповіли, чий Крим (Колаж РБК-Україна)

Багато хто з українських артистів так і не зміг дати чітку відповідь на питання, кому належить півострів Крим

Анексію Криму досі не можуть визнати деякі з українських зірок шоу-бізнесу. Вони постійно йдуть від відповіді, або ж міняють свою точку зору в залежності від ситуації. Визнати окупацію півострова Росією і озвучити це на камеру вдається не всім артистам.

Так, наприклад, уродженець Криму боксер Олександр Усик досі явно не визначився зі своєю позицією. В останньому своєму інтерв'ю він назвав Крим "Божим". Одна з учасниць "Маски-шоу" Евеліна Бледанс, яка також народилася на півострові, вважає Крим споконвічно російським, мовляв, не було там ніколи української мови. Про це повідомляється у сюжеті "Крим.Реалії".

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