Украинские звезды массово начали публиковать свои детские фото: стало известно - зачем

Певица Alyosha (коллаж: РБК-Украина)

В течение последних 10 дней украинские звезды активно наполняют социальные сети своими детскими фото. Связано это с тем, что музыканты, актеры, телеведущие, писатели и другие деятели культуры решили принять участие в флешмобе #БудинокДитиниНеДляДитини от благотворительной организации "Надежда и жилье для детей", который был создан с целью привлечь внимание к детям в интернатах.

Украинцев просили поделиться воспоминаниями и фотографиями из детства, чтобы показать, каким важным для дальнейшего развития человека является воспитание в семейном кругу. С начала флешмоба к нему присоединилось более 60 знаменитостей, среди которых — журналисты, депутаты, писатели, активисты и артисты.

Издатель, поэтесса и детская писательница Марьяна Савка опубликовала в Facebook фото со своим сыном и написала, что в первую очередь, ребенку просто необходимо присутствие мамы.

"Я никогда не применяла никаких метод для его воспитания, не читала умных книг, не общалась в чате с продвинутыми мамами. Я всегда знала, что ему прежде всего нужны мои объятия, мои поцелуи и слова "я тебя люблю" — сто тысяч одинаковых неутомимых слов. Каждый раз, когда я возвращаюсь из командировки, он влипает в мои объятия — сидит, висит на мне, и я получаю от этого такое же наслаждение совместного присутствия, разделенной радости", — написала Савка в подписи к фотографии.

Марьяна Савка с сыном (фото: facebook.com/marjana.savka)

Певица Alyosha в сети Facebook также поделилась, что заложенные в детстве принципы стали фундаментом для воспитания ее собственных детей.

"Я счастлива, что росла в безусловной любви и заботе родителей, а также под защитой своих старших братьев. Эти ощущения останутся со мной навсегда!" – написала артистка.

Певица Alyosha в детстве (фото: facebook.com/AlyoshaOfficial)

Присоединился к флешмобу и писатель Андрей Любка в Facebook. Он рассказывает, что детских фото у него довольно много, потому что дедушка каждый год возил его в фотостудию.

"Хорошо расти в семье! И теперь, когда я имею собственного ребенка, понимаю, насколько этот маленький человек беззащитен, как она нуждается в опеке, любви и тепле. Нуждается в доме!" – подчеркнул поэт.

Андрей Любка в детстве (фото: facebook.com/andriy.lyubka)

В флешмобе также принял участие журналист и политик Николай Княжицкий, пригласила его присоединиться писательница и литературный критик Богдана Матияш. Своими детскими фото в рамках флешмоба поделилась и певицы Анна Завалська и Оксана Стебельская, детский писатель Иван Андрусяк, писательница Ирена Карпа и пиарщица группы Pianoboy — Ольга Шурова, пиар директор Полина Толмачева, психологини Светлана Панина и Екатерина Гольцберг.

Ирена Карпа в детстве (фото: facebook.com/IrenaKarpa)

А еще журналистки Ірина Андрейцев, Наталья Бушковская, Светлана Березовская и телеведущая и продюсер Наталья Якимович и еще много известных и просто неравнодушных людей.

Флешмоб все еще продолжается! Вы тоже можете к нему присоединиться. Чтобы принять участие в флешмобе:

Опубликуйте свое или фото своего ребенка до 4-х лет и расскажите свою историю роста в семье, рядом с родными. О смешных или знаковых событиях, теплых воспоминаниях, моментах, которые вызывают Вашу улыбку. Укажите, что вы участвуете в флешмобе #БудинокДитиниНеДляДитини и отметьте нашу страницу https://www.facebook. com/hhcukraine Пригласите своих друзей поделиться воспоминаниями из детства.

Напомним, что ранее были названы лучшие украинские звезды 2020 года.