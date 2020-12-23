Українські зірки масово почали публікувати свої дитячі фото: стало відомо - навіщо

Співачка Alyosha (колаж: РБК-Україна)

Протягом останніх 10 днів українські зірки активно наповнюють соціальні мережі своїми дитячими фото. Пов'язано це з тим, що музиканти, актори, телеведучі, письменники й інші діячі культури вирішили взяти участь у флешмобі #БудинокДитиниНеДляДитини від благодійної організації "Надія і житло для дітей", створений з метою привернути увагу до дітей у інтернатах.

Українців просили поділитися спогадами та світлинами з дитинства, аби показати, яким важливим для подальшого розвитку людини є виховання в родинному колі. З початку флешмобу до нього приєдналося понад 60 знаменитостей, серед яких — журналісти, депутати, письменники, активісти та артисти.

Видавчиня, поетеса та дитяча письменниця Мар’яна Савка опублікувала у Facebook фото зі своїм сином та написала, що в першу чергу, дитині просто необхідна присутність мами.

"Я ніколи не застосовувала жодних метод для його виховання, не читала розумних книжок, не спілкувалася в чаті з просунутими мамами. Я завжди знала, що йому насамперед потрібні мої обійми, мої поцілунки й слова "я тебе люблю" — сто тисяч однакових невтомних слів. Кожного разу, коли я повертаюся з відрядження, він влипає в мої обійми — сидить, висить на мені, і я отримую від цього таку ж насолоду спільної присутності, розділеної радості", — написала Савка у підписі до світлини.

Мар’яна Савка з сином (фото: facebook.com/marjana.savka)

Співачка Alyosha у мережі Facebook також поділилась, що закладені в дитинстві принципи стали фундаментом для виховання її власних дітей.

"Щаслива, що зростала у безумовній любові та турботі батьків, а також під захистом своїх старших братів. Ці відчуття залишаться зі мною назавжди!" – написала артистка.

Співачка Alyosha у дитинстві (фото: facebook.com/AlyoshaOfficial)

Долучився до флешмобу і письменник Андрій Любка у Facebook. Він розповідає, що дитячих фото у нього доволі багато, бо дідусь щороку возив його у фотостудію.

"Добре рости в сім'ї! І тепер, коли я маю власну дитину, розумію, наскільки ця маленька людина беззахисна, як вона потребує опіки, любові й тепла. Потребує дому!" – підкреслив поет.

Андрій Любка у дитинстві (фото: facebook.com/andriy.lyubka)

У флешмобі також взяв участь журналіст і політик Микола Княжицький, запросила його приєднатись письменниця та літературна критикиня Богдана Матіяш. Своїми дитячими фото в рамках флешмобу поділилась і співачки Анна Завалська та Оксана Стебельська, дитячий письменник Іван Андрусяк, письменниця Ірена Карпа і піарниця гурту Pianoboy — Ольга Шурова, піар директорка Поліна Толмачова, психологині Світлана Паніна і Катерина Гольцберг.

Ірена Карпа у дитинстві (фото: facebook.com/IrenaKarpa)

А ще журналістки Ірина Андрейців, Наталя Бушковська, Світлана Березівська та телеведуча й продюсерка Наталка Якимович і ще багато відомих і просто небайдужих людей.

Флешмоб все ще триває! Ви теж можете до нього долучитись. Аби взяти участь у флешмобі:

Опублікуйте своє або фото своєї дитини до 4-х років і розкажіть свою історію зростання у сім’ї, поруч із рідними. Про смішні чи знакові події, про теплі спогади, моменти, які викликають Вашу усмішку. Зазначте, що ви берете участь у флешмобі #БудинокДитиниНеДляДитини і позначте нашу сторінку https://www.facebook. com/hhcukraine Запросіть своїх друзів поділитися спогадами з дитинства.

Нагадаємо, що раніше були названі найкращі українські зірки 2020 року.