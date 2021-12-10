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Українські лікарі зможуть рятувати тисячі життів: що відомо про відділення "акушерської кардіології"

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П'ятниця 10 грудня 2021 09:00
Українські лікарі зможуть рятувати тисячі життів: що відомо про відділення "акушерської кардіології" Ілюстративне фото: Як працює "акушерська кардіологія" в інституті Амосова (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

В Україні працює відділення "акушерської кардіології", де допомагають вагітним жінкам з вадами серця, а також новонародженим. В Україні таке відділення вже діє при Національному інституті серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова, що в Києві, і нещодавно воно поповнилося сучасним обладнанням.

Про це в інтерв'ю Styler розповів відомий хірург, головний лікар Інституту, Сергій Сіромаха.

Так, восени на шоу "Твій день" на 1+1 було ініційовано благодійний проект "Твоя мрія" для того, щоб зібрати кошти на покупку необхідного медичного обладнання у відділення "акушерської кардіології".

"Завдяки цьому наше відділення "акушерської кардіології" поповнюється необхідним першокласним сучасним обладнанням (реанімаційні бокси для новонароджених, апарат для штучної вентиляції легенів та інше) - ми зможемо рятувати тисячі життів!" - розповів кардіохірург.

Кому допомагають в унікальному відділенні

В Україні вагітних із захворюванням серця дуже багато - приблизно 20 тисяч на рік. У цих випадках можуть народитися маленькі гіпотрофічні діти або жінці складно доносити вагітність.

Але зустрічаються і більш складні пороки, які загрожують материнською смертністю і загибеллю плода внутрішньоутробно.

"Мета нашої команди - знайти вагітних пацієнток високого ризику і дати їм надію і майбутнє, надавши кращу допомогу в країні", - додав медик.

Команда лікарів, яка б допомагала таким пацієнтам, була сформована ще в кінці 2013 року. Ідейний натхненник і ентузіаст команди - професорка Юлія Давидова.

За вісім років лікарі Інституту зробили великий прорив

"Почалося це не те що на аматорському, але не на всеохоплюючому рівні. За ці 8 років, поки працює наша команда спільно з Інститутом педіатрії акушерства та гінекології, ми виробили різні алгоритми. Зараз співпрацюємо з Європейською асоціацією кардіологів і формуємо нові погляди на проблему. Тому що до нас приходять такі майбутні мами і з такими вадами, що часом думаєш, як ти жила до цього і без вагітності?" - каже Сергій Сіромаха.

Він радить жінкам, у яких є якісь проблеми з серцем і які бояться, сумніваються, але дуже мріють стати мамами, відкинути страхи і приходити до відділення "акушерської кардіології".

Раніше ми писали, що у МОЗ розповіли, яка COVID-вакцина дозволена вагітним.

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