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Українські лікарі за шість днів пересадили сім органів: як пройшли операції

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Львів, Четвер 27 січня 2022 18:25
Українські лікарі за шість днів пересадили сім органів: як пройшли операції У Львові лікарі провели успішну пересадку семи органів за шість днів (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Львові в Першому територіальному медичному об'єднанні за шість днів пересадили сім донорських органів. Зокрема, серед них були серце, печінка і п’ять нирок.

Про це розповіли на сторінці лікарні у Facebook.

Так, у спецоперації з порятунку життів людей взяла участь навіть Національна поліція України. Головним завдання правоохоронців полягало у якомога швидшому транспортуванні органів з Івано-Франківська, де від інсульту померла 52-річна жінка. У неї не було шансів на життя і рідні підписали згоду на донорство.

Зазначається, що одна нирка померлої дісталася 30-річній жінці, колишній військовій, мамі двох дітей, нирки якої безповоротно вразив коронавірус.

Львівські лікарі вирушили до Франківська, де в обласній лікарні допомогли з пересадкою нирки жінці. Інші органи "поїхали" до Львова.

Українські лікарі за шість днів пересадили сім органів: як пройшли операціїУ Львові лікарі провели успішну пересадку семи органів за шість днів (facebook.com/1tmolviv)

Нирка і печінка – автомобілем, оскільки можуть довше перебувати поза тілом, а серце планували відправити вертольотом, адже кардіохірурги після вилучення мають лише три години для пересадки. Однак у плани втрутилася погода і вертоліт не прилетів. Тому було вирішено довезти орган машиною – 130 км в сніг і ожеледицю, щоб врятувати життя 67-річного чоловіка після трьох інфарктів, який чекав на нього в реанімації.

Зокрема, трансплантологи мали лише годину для проведення операції – і їм вдалося.

Українські лікарі за шість днів пересадили сім органів: як пройшли операціїУкраїнські лікарі за шість днів пересадили сім органів: як пройшли операції

У Львові лікарі провели успішну пересадку семи органів за шість днів (facebook.com/1tmolviv)

Потім автівки Нацполіції під звуки сирен привезли донорську печінку, яку отримала 27-річна львів’янка Мар’яна, що близько п'яти років жила з діагнозом "цироз печінки".

Українські лікарі за шість днів пересадили сім органів: як пройшли операції

У Львові лікарі провели успішну пересадку семи органів за шість днів (facebook.com/1tmolviv)

Також нирку отримав 38-річний Вадим із Хмельницького, який понад вісім років страждав на гломерулонефрит та вже понад 1,7 року перебував на гемодіалізі. Дві попередні запропоновані нирки йому не підійшли.

Українські лікарі за шість днів пересадили сім органів: як пройшли операції

У Львові лікарі провели успішну пересадку семи органів за шість днів (facebook.com/1tmolviv)

Раніше ми повідомляли, що у Львові лікарі провели трансплантацію серця чоловікові.

Також ми писали, що вперше в Україні однорічному малюку трансплантували печінку від посмертного донора.

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Трансплантація органів
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