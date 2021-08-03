Украинские врачи провели уникальную операцию: спасена жизнь тройняшек

В Ужгороде врачам удалось спасти трех недоношенных малышей у роженицы. Такая операция в Украине делалась впервые.
Об этом сообщается на сайте города Ужгорода.
Такая операция называется "серкляж отчаяния".
Медики провели операцию по авторской методике с рождением недоношенных детей в целых околоплодных пузырях.
Уникальность этого случая в том, что на 22-й неделе беременности околоплодный пузырь одной девочки из-за недержания шейки матки выпал во влагалище, а это грозило смертью всем детям. Об этом сообщил врач Руслан Федько.
"Первая девочка 1100 граммов в головном предлежании, второй мальчик 1000 граммов находился в поперечном положении, рожденный за ножки, в целом оплодневому пузыре, третья девочка 1000 граммов в поперечном положении тоже рождена в целом оплодневому пузыре. ", - отмечает Руслан Федько.
Врачи заправили оплодневый пузырь в матку, и наложили мерсиленовый шов на шейку матки, то есть зашили шейку матки.
"Серкляж отчаяния" - так операцию называют американцы и он у них включен в Национальный протокол, на тройню еще не делал никто, и женщина, с Божьей помощью, доносила еще почти семь недель", -резюмировал врач.
Сейчас малыши находятся в реанимации.
Как мы писали ранее, в больнице имени Мечникова Днепра врачи спасли от тяжелой формы коронавируса роженицу и ее новорожденного малыша.