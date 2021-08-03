Українські лікарі провели унікальну операцію: врятовано життя трійнят

Така операція називається "серкляж відчаю".

Медики провели операцію за авторською методикою з народженням недоношених дітей в цілих навколоплідних міхурах.

У чому полягає операція

Унікальність цього випадку в тому, що на 22-му тижні вагітності навколоплідний міхур однієї дівчинки через нетримання шийки матки випав у піхву, а це загрожувало смертю всім дітям. Про це повідомив лікар Руслан Федько.

"Перша дівчинка 1100 грамів в головному передлежанні, другий хлопчик 1000 грамів знаходився в поперечному положенні, народжений за ніжки, в цілому заплідненому міхурі, третя дівчинка 1000 грамів в поперечному положенні теж народжена в цілому заплідненому міхурі. ",- зазначає Руслан Федько.

Лікарі заправили запліднений міхур в матку, і наклали мерсиленовий шов на шийку матки, тобто зашили шийку матки.

"Серкляж відчаю" - так операцію називають американці і він у них включений в Національний протокол, на трійню ще не робив ніхто, і жінка, з Божою допомогою, доносила ще майже сім тижнів",- резюмував лікар.

Зараз малюки знаходяться в реанімації.