Украинские врачи провели уникальную операцию: спасена жизнь тройняшек

В Ужгороде врачам удалось спасти трех недоношенных малышей у роженицы. Такая операция в Украине делалась впервые.

Об этом сообщается на сайте города Ужгорода.

Такая операция называется "серкляж отчаяния".

Медики провели операцию по авторской методике с рождением недоношенных детей в целых околоплодных пузырях.

В чем заключается операция

Уникальность этого случая в том, что на 22-й неделе беременности околоплодный пузырь одной девочки из-за недержания шейки матки выпал во влагалище, а это грозило смертью всем детям. Об этом сообщил врач Руслан Федько.

"Первая девочка 1100 граммов в головном предлежании, второй мальчик 1000 граммов находился в поперечном положении, рожденный за ножки, в целом оплодневому пузыре, третья девочка 1000 граммов в поперечном положении тоже рождена в целом оплодневому пузыре. ", - отмечает Руслан Федько.

Врачи заправили оплодневый пузырь в матку, и наложили мерсиленовый шов на шейку матки, то есть зашили шейку матки.

"Серкляж отчаяния" - так операцию называют американцы и он у них включен в Национальный протокол, на тройню еще не делал никто, и женщина, с Божьей помощью, доносила еще почти семь недель", -резюмировал врач.

Сейчас малыши находятся в реанимации.