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Українські лікарі провели унікальну операцію: врятовано життя трійнят

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Ужгород, Вівторок 03 серпня 2021 10:25
Українські лікарі провели унікальну операцію: врятовано життя трійнят В Ужгороді лікарі врятували малюків (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Ужгороді лікарям вдалося врятувати трьох недоношених малюків у породіллі. Така операція в Україні робилася вперше.

Про це повідомляється на сайті міста Ужгорода.

Така операція називається "серкляж відчаю".

Медики провели операцію за авторською методикою з народженням недоношених дітей в цілих навколоплідних міхурах.

У чому полягає операція

Унікальність цього випадку в тому, що на 22-му тижні вагітності навколоплідний міхур однієї дівчинки через нетримання шийки матки випав у піхву, а це загрожувало смертю всім дітям. Про це повідомив лікар Руслан Федько.

"Перша дівчинка 1100 грамів в головному передлежанні, другий хлопчик 1000 грамів знаходився в поперечному положенні, народжений за ніжки, в цілому заплідненому міхурі, третя дівчинка 1000 грамів в поперечному положенні теж народжена в цілому заплідненому міхурі. ",- зазначає Руслан Федько.

Лікарі заправили запліднений міхур в матку, і наклали мерсиленовий шов на шийку матки, тобто зашили шийку матки.

"Серкляж відчаю" - так операцію називають американці і він у них включений в Національний протокол, на трійню ще не робив ніхто, і жінка, з Божою допомогою, доносила ще майже сім тижнів",- резюмував лікар.

Зараз малюки знаходяться в реанімації.

Українські лікарі провели унікальну операцію: врятовано життя трійнят

Як ми писали раніше, в лікарні імені Мечникова Дніпра лікарі врятували від важкої форми коронавірусу породіллю і її новонародженого малюка.

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