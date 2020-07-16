Украинские врачи получили новый способ борьбы с раком: метод отмечен Нобелевской премией

Украинские врачи борются с раком пищевода (коллаж РБК-Украина)

В Украине зарегистрировали новый метод борьбы с раком

Украинские врачи впервые начали использовать иммунотерапию для лечения рака пищевода. Именно этот метод два года назад получил Нобелевскую премию. Тогда медики заговорили о революции в онкологии. Лечение уже сертифицировано в Украине, но такая цена доступна не каждому

1 курс стоит 130 тысяч гривен, таких нужно минимум восемь. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Перед этим курсом пациентам делают специальные тесты и определяют, будет ли лечение эффективным.

Первым пациентом, который планирует побороть рак пищевода с помощью иммунотерапии, может стать корреспондент ТСН Олег Тудан.

Олег болеет давно и болезнь очень опасна, у него опухоль в пищеводе. В одно время мужчина почувствовал себя лучше, но болезнь вернулась и он стал очень слабым.

"Два месяца как зарегистрирован для лечения рака пищевода. И если мы сможем это сделать, то это будет первый пациент в Украине, который сможет получить это лечение. Тестирование показало, что лечение будет эффективно и есть перспективы по его использованию", - сообщил хирург-онколог Юрий Кондрацкий.

Два месяца назад в Украине официально зарегистрировали метод иммунотерапии, если все пройдет хорошо, Олег будет и дальше жить.

В Украине будут бороться с раком пищевода

Как мы ранее писали, медики назвали симптомы, которые сигнализируют об опасности онкологии.