ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Українські лікарі отримали новий спосіб боротьби з раком: метод відмічений Нобелівською премією

Четвер 16 липня 2020 10:58
Українські лікарі отримали новий спосіб боротьби з раком: метод відмічений Нобелівською премією
Українські лікарі борються з раком стравоходу (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні зареєстрували новий метод боротьби з раком

Українські лікарі вперше почали використовувати імунотерапію для лікування раку стравоходу. Саме цей метод два роки тому отримав Нобелівську премію. Тоді медики заговорили про революцію в онкології. Лікування вже сертифіковано в Україні, але така ціна доступна не кожному

1 курс коштує 130 тисяч гривень, таких потрібно мінімум вісім. Про це повідомляють в сюжеті ТСН.

Перед цим курсом пацієнтам роблять спеціальні тести та визначають, чи буде лікування ефективним.

Першим пацієнтом, який планує побороти рак стравоходу за допомогою імунотерапії, може стати кореспондент ТСН Олег Тудан.

Олег хворіє давно і хвороба дуже небезпечна, у нього пухлина в стравоході. В один час чоловік відчув себе краще, але хвороба повернулася, і він став дуже слабким.

"Два місяці як зареєстрований для лікування раку стравоходу. І якщо ми зможемо це зробити, то це буде перший пацієнт, який зможе отримати це лікування. Тестування показало, що лікування буде ефективно і має перспективи його використання", - повідомив хірург-онколог Юрій Кондрацький.

Два місяці тому в Україні офіційно зареєстрували метод імунотерапії, якщо все пройде добре, Олег житиме й далі.

В Україні будуть боротися з раком стравоходу

Як ми раніше писали, медики назвали симптоми, які сигналізують про небезпеку онкології.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ракврачи
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся