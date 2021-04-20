Украинские воины сыграли свадьбу в Луцком замке: фронтовая история любви (фото)

Украинские военные Петр Мась и Анастасия Коноваленко узаконили свои романтические отношения с помощью услуги "Брак за сутки". Бойцы 14-й отдельной механизированной бригады устроили церемонию бракосочетания в необычном и живописном месте - в стенах знаменитого Луцкого замка.

Об этом 20 апреля передали на странице в Facebook Западного межрегионального управления Министерства юстиции.

Воины познакомились на фронте на Донбассе, где оба защищают страну от оккупантов.

"Не шумели игриво море, не обнимало нежно солнце, не слышно было музыки... Там совсем другие ощущения и переживания. Зона ООС! Увидев впервые Настю, хрупкую, красивую, Петр с удивлением и сочувствием спросил: "А ты что здесь делаешь?"" - говорится в публикации.

Отмечается, что Петр и Анастасия полюбили друг друга с первого взгляда.

"Эта война изменила многих людей, их мысли, взгляды ... Но жизнь и любовь побеждают всегда", - пишут в Минюсте.

Военные ВСУ Петр Мась и Анастасия Коноваленко сыграли свадьбу в знаменитом Луцком замке (фото: facebook.com/zakhidne.minjust)

Свадьбу сыграли 17 апреля, а зарегистрировали рождение новой семьи сотрудники горотдела государственной регистрации актов гражданского состояния в рамках экспресс-услуги бракосочетания.

Военные после маленького перерыва снова отправляются в зону проведения ООС, где присоединятся к другим бойцам родной 14-й Владимиро-Волынской бригады.

Бойцы ВСУ Петр и Анастасия поженились в Луцком замке, и снова отправляются на фронт на Донбассе (фото: facebook.com/zakhidne.minjust)

Знаменитый Замок Любарта, или Луцкий замок имеет статус памятника архитектуры национального значения. Он является одним из крупнейших, старейших и наиболее хорошо сохранившихся в Украине замков.

Годы строительства Верхнего замка 1350-е - 1430-е. Окольный замок начали реконструировать в кирпиче с 1502 года. Со времени построения замки были резиденцией Великого князя, а после Люблинской унии - резиденцией королевской власти, где были сосредоточены политические, административные, судебные, оборонительные, религиозные функции центра Волынского воеводства.

Сейчас Луцкий замок является популярным туристическим объектом города. В нем проходят очень много различных представлений и фестивалей.