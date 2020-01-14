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Боец АТО с инвалидностью обвенчался с любимой: сеть растрогала история героя

STYLERЖизнь    14.01.2020 - 07:04
Боец АТО с инвалидностью обвенчался с любимой: сеть растрогала история героя
Герой АТО обвенчался с любимой (Коллаж РБК-Украина)

Жених и невеста специально приехали в Киев ради венчания

В Киеве на Центральном железнодорожном вокзале обвенчались боец АТО с инвалидностью и его любимая. История военного Алексея Скрибы и Дарьи Казаковой не может оставить никого равнодушным. Девушка по профессии психолог, военный получил травму позвоночника уже после Донбасса, врачи сказали, что он больше никогда не сможет ходить. Но молодых это не остановило, так как, когда они встретились между ними разгорелись настоящие чувства, пишут "Факты".

Пара специально приехала изо Львова, чтобы провести церемонию. Так получилось потому, что пастор Церкви христиан веры евангельской, капеллан Сергей Косяк, который был духовным наставником Дарьи, был очень занят и не мог в другое время обвенчать молодых. На киевском вокзале такую церемонию проводили впервые.

Боец АТО с инвалидностью обвенчался с любимой: сеть растрогала история герояДарья и Алексей обвенчались в Киеве (фото: fakty.ua)

"Тут возникла следующая трудность: как организовать венчание. Дело в том, что я живу в Донецкой области, откуда выезжаю не так часто. В те числа, на которые жених с невестой планировали свадьбу, я собирался быть в Киеве, причем весь день у меня был расписан по часам. Вот мы и придумали нетривиальное решение: встретиться на столичном вокзале и прямо там совершить обряд. Приехали утром в Киев, я — с востока, Даша с Лешей — с запада. Обратились в зал ожидания для воинов ООС, и там нам были несказанно рады. Сотрудники предоставили для венчания очень нарядную комнату", - рассказал пастор Сергей Косяк.

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Алексей Скриба — танкист 28 отдельной механизированной бригады ВСУ, воевал на востоке четыре года, с 2015-го по 2018-й включительно.

Дарья рассказала, что, встретив Алексея поняла, это любовь на всю жизнью. После венчания в Киеве они уехали во Львов и отметили там свадьбу в спокойной и уютной обстановке, как и мечтали.

Боец АТО с инвалидностью обвенчался с любимой: сеть растрогала история героя

Дарья и Алексей обвенчались в Киеве (фото: fakty.ua)

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