Украинские воины проучили оккупантов за наглость (видео)

В сети показали видео сокрушительных ударов
Воины ВСУ в районе проведения ООС на Донбассе нанесли по позициям оккупантов точные удары, в результате чего были уничтожены блиндаж и автомобили. Об этом рассказал известный волонтер Юрий Мысягин на своей странице в Facebook.
Также в сети было опубликовано соответствующее видео.
Отмечается, что боевая группа К-2 из состава 54-й отдельной механизированной бригады, которая ранее ликвидировала вражеские огневые точки и минометы, обнаружила на одной из передовых позиций противника два автомобиля.
Волонтер предположил, что боевики погли съехаться для изучения позиций ВСУ, "может подвезли что-то, может совещание было, кто их знает".
Фото: скриншот
"На войне такую наглость без внимания оставлять нельзя. Тем более с этих очень хорошо укрепленных позиций постоянно происходят обстрелы и провокации", - говорится в публикации.
Первый пристрелочный удар пришелся точно по окопу и блиндажу, чтобы оккупанты не смогли выбежать. Еще несколько попали рядом с машинами, чтоб "от осколков уже никуда уехать не смогли". А затем был нанесен удар точно по цели.
"Вольготной и спокойной езды по украинской земле больше не будет. Одной машины нет, вторая пригодна только в виде дуршлага", - добавил он.
Фото: скриншот
Также волонтер, отвечая на вопрос в комментариях к сообщению относительно цвета автомобилей (красные), рассказал, что боевики не утруждают себя перекраской бывших гражданских маши, которые отобрали: "Это временный транспорт. Он там долго не выхаживает. Поэтому и не красят".
"Обычная рабочая ситуация на передовой. По связи договорились встретиться на конкретной позиции. Съехались, чтобы быстро что-то обсудить или решить, а потом быстро разъехаться. Но в этот раз не прошло.
Если посмотреть внимательно видео, то там даже капонира с маскировочными сетками нет. Есть вырытый справа, но он без сетки и к нему на авто не проехать. Это под гусянку. Получается там негде спрятать машину. Поэтому по глупому бросили машины в поле", - написал он.
Видео: YouTube / Yuriy Misyagin
Как сообщалось ранее, на Донбассе украинские военные в районе оккупированной Горловки нанесли сокрушительный удар по боевикам. Сами террористы в сети пишут, что украинские войска могут занять город в любой момент.
Также мы писали о том, что в марте ВСУ продвинулись на Донбассе в районе проведения ООС около временно оккупированной Горловки и заняли новые позиции буквально под носом у боевиков "ДНР".