Українські воїни провчили окупантів за нахабство (відео)

Фото: колаж РБК-Україна

У мережі показали відео нищівних ударів

Воїни ЗСУ в районі проведення ООС на Донбасі завдали по позиціях окупантів точні удари, в результаті чого були знищені бліндаж та автомобілі. Про це розповів відомий волонтер Юрій Мисягін на своїй сторінці в Facebook.

Також в мережі було опубліковано відповідне відео.

Зазначається, що бойова група К-2 зі складу 54-ї окремої механізованої бригади, яка раніше ліквідувала ворожі вогневі точки і міномети, виявила на одній з передових позицій противника два автомобіля.

Волонтер припустив, що бойовики погли з'їхатися для вивчення позицій ЗСУ, "може підвезли щось, може нарада була, хто їх знає".

Фото: скріншот

"На війні таку нахабність без уваги залишати не можна. Тим більше з цих дуже добре укріплених позицій постійно відбуваються обстріл і провокації", - йдеться у публікації.

Перший пристрілювальний удар прийшовся точно по окопу та бліндажу, щоб окупанти не змогли вибігти. Ще кілька потрапили поруч з машинами, щоб "від осколків вже нікуди виїхати не змогли". А потім був нанесений удар точно по цілі.

"Привільної та спокійної їзди по українській землі більше не буде. Однієї машини немає, друга придатна тільки у вигляді друшляка", - додав він.

Фото: скріншот

Також волонтер, відповідаючи на питання в коментарях до повідомлення щодо кольору автомобілів (червоні), розповів, що бойовики не обтяжують себе перефарбуванням колишніх цивільних маші, які відібрали: "Це тимчасовий транспорт. Він там довго не виходжує. Тому і не фарбують".

"Звичайна робоча ситуація на передовій. У зв'язку домовилися зустрітися на конкретній позиції. З'їхалися, щоб швидко щось обговорити або вирішити, а потім швидко роз'їхатися. Але цього разу не пройшло.

Якщо уважно подивитися відео, то там навіть капоніра з маскувальними сітками немає. Є виритий справа, але він без сітки і до нього на авто не проїхати. Це під гусянку. Виходить там ніде сховати машину. Тому по дурному кинули машини в полі", - написав він.

Відео: YouTube / Yuriy Misyagin

Як повідомлялося раніше, на Донбасі українські військові в районі окупованій Горлівки завдали нищівного удару по бойовикам. Самі терористи в мережі пишуть, що українські війська можуть зайняти місто в будь-який момент.

Також ми писали про те, що в березні ЗСУ просунулися на Донбасі в районі проведення ООС близько тимчасово окупованій Горлівки і зайняли нові позиції буквально під носом у бойовиків "ДНР".