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Як ОСи знищують снайперів окупантів (відео)

STYLERВійна    17.05.2019 - 08:04
Як ОСи знищують снайперів окупантів (відео)
Українські військові в зоні ООС на Донбасі

ЗСУ вдосконалюють способи і методи ефективно протистояти ворогові

На Донбасі спецпідрозділу ЗСУ на передовій і в близькому бригадному резерві активно відпрацьовують нові системні способи боротьби з ворожими снайперами. У прес-центрі операції Об'єднаних сил показали яскраві фото і відео, як українські військовий вдосконалюють способи і методи ефективно протистояти окупантам.

Зазначається, що російська армія використовує тимчасово окуповані території і зону бойових дій на Донбасі як полігон для випробування своїх новітніх розробок у військовій сфері.

Зокрема, противник крім техніки, систем радіоелектронної, протиповітряної боротьби і розвідки, активно тестує останні зразки потужного снайперського озброєння.

У відповідь в ОС постійно вдосконалюють способи і методи ефективно протистояти ворогові.

 

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Щоб нівелювати загрозу, військові ЗСУ зміцнюють і модифікують техзасоби і способи контрснайперськой боротьби.

Для цього використовується сучасне озброєння, наземні і повітряні технічні засоби.

Відео: facebook.com/pressjfo.news

Як повідомлялося раніше, нещодавно в мережі показали відео успішної операції воїнів ЗСУ по ліквідації вогневих точок окупантів на Донбасі.

Також ми писали про те, що воїни ЗСУ завдали нищівного удару по бойовиках в районі окупованій Горлівки. Самі терористи в мережі пишуть, що українські війська можуть зайняти місто в будь-який момент.

Нагадаємо, що за даними розвідки, в травні на окуповані території Донбасу прибутку групи снайперів з Російської Федерації.

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