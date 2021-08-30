Украинские военные героически спасли афганские семьи: этого не смогли ни американцы, ни канадцы

Украинские военные провели героическую спецоперацию по спасению нескольких семей афганских переводчиков, которые работали с военными Канады. Они не могли выбраться из захваченного талибами Кабула.
Об этом пишет канадское издание The Globe and Mail.
Операция по спасению афганских семей (всего 19 человек) была проведена рано утром в пятницу, 27 августа украинскими военными, которые дислоцируются в аэропорту Кабула. Это произошло через день после того, как последний канадский эвакуационный самолет вылетел из Афганистана, и через несколько часов после теракта у ворот Международного аэропорта Хамида Карзая.
Так, накануне запланированного вывода последних сил США 31 августа, украинские военные пешком вышли в город, чтобы сопроводить два микроавтобуса с переводчиками, и их семьями - женщинами и детьми - на аэродром.
Отмечается, что эвакуировать семьи пытались до этого канадские военные, однако попытка провалилась, как и другая, организованная Государственным департаментом США.
Эвакуированные говорят, что потрясены тем, как украинцы пошли на риск, чтобы спасти их, чего не сделали ни канадские, ни американские силы.
"Все были удивлены. В прошлом месяце я старался, чтобы нас кто-то завел. Мы спросили американцев, канадцев, катарцев, всех - и решения не было. Они боялись выйти. Украинские солдаты были для нас ангелами",- сказал Джавед Хакмаль, 33-летний отец четверых детей, который два года работал с канадским спецназом в Афганистане.