Украинские военные героически спасли афганские семьи: этого не смогли ни американцы, ни канадцы

Операция по спасению афганских семей (всего 19 человек) была проведена рано утром в пятницу, 27 августа украинскими военными, которые дислоцируются в аэропорту Кабула. Это произошло через день после того, как последний канадский эвакуационный самолет вылетел из Афганистана, и через несколько часов после теракта у ворот Международного аэропорта Хамида Карзая.

Так, накануне запланированного вывода последних сил США 31 августа, украинские военные пешком вышли в город, чтобы сопроводить два микроавтобуса с переводчиками, и их семьями - женщинами и детьми - на аэродром.

Отмечается, что эвакуировать семьи пытались до этого канадские военные, однако попытка провалилась, как и другая, организованная Государственным департаментом США.

Эвакуированные говорят, что потрясены тем, как украинцы пошли на риск, чтобы спасти их, чего не сделали ни канадские, ни американские силы.

"Все были удивлены. В прошлом месяце я старался, чтобы нас кто-то завел. Мы спросили американцев, канадцев, катарцев, всех - и решения не было. Они боялись выйти. Украинские солдаты были для нас ангелами",- сказал Джавед Хакмаль, 33-летний отец четверых детей, который два года работал с канадским спецназом в Афганистане.