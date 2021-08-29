ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украина эвакуировала из Афганистана более 650 человек, - МИД

Новина українською →
Киев, Воскресенье 29 августа 2021 15:42
Украина эвакуировала из Афганистана более 650 человек, - МИД Фото: Украина эвакуировала из Афганистана более 650 человек (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

После того как радикальное движение "Талибан" захватило территорию Афганистана - в Украину прибыли шесть эвакуационных самолетов. В целом страна вывела более 650 человек среди которых украинцы, иностранные журналисты, беженцы и международные правозащитники.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Украина в тяжелые времена не оставляет своих граждан в беде и помогает другим", - отметил президент Владимир Зеленский.

Украина попала в круг стран Европы, которые успешно провели эвакуационные операции из Афганистана. Больше всего отличилась Великобритания, которая вывела из страны более 15 тысяч человек.

"Защита прав и интересов граждан Украины за рубежом входит в шестерку топ-приоритетов Стратегии внешней политики", - добавил Кулеба.

Украина эвакуировала из Афганистана более 650 человек, - МИД

Фото: список стран Европы, которые проводят эвакуационные операции с Афганистана facebook.com/UkraineMFA)

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД Украины Афганистан Кабул Украина
NEWS
В Кабуле произошел мощный взрыв
В Кабуле произошел мощный взрыв
DAILY
"Призрак" налоговой милиции. Как будет работать БЭБ и чем недоволен бизнес
Юрий Дощатовспециальный корреспондент "Призрак" налоговой милиции. Как будет работать БЭБ и чем недоволен бизнес