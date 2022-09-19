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Украинские ученые изобрели новый сорт конопли: чем он уникален

Коллаж РБК-Украина: ученые НААН Украины презентовали новый сорт конопли
Автор: Владимир Костырин

Украинские ученые презентовали новый сорт посевной технической конопли "София", который является универсальным по использованию как волокон, так и семян.

Об этом передали в пресс-службе Национальной академии аграрных наук Украины.

Отмечается, что таким образом данный сорт дает двойные возможности для развития разных отраслей производства, в том числе и оборонного, что особенно важно в условиях отражения полномасштабного вторжения российских интервентов.

Представили новый сорт "София" специалисты Института сельского хозяйства Северо-Востока НААН Украины в рамках традиционного фестиваля промышленной конопли "Hemp Fest", что состоялся в Сумской области.

Во время семинара акцентировали внимание на развитии отрасли по выращиванию конопли в условиях войны и восстановления Украины после победы.

Использование коноплепродукции для военных

Ученые обращают внимание, что техническая конопля - это основа для производства пороха, который не имеет аналогов на планете.

А еще это также высококачественное сырье для канатов и парашютов.

"Конопляные волокна ни в чем не уступают синтетическому кевлару, из которого изготовляют бронежилеты. Плиты из конопли выдерживают выстрелы из бронебойных патронов, при этом они легче кевлара", - рассказали в НААН.

Конопля также используется для создания ткани для пошива натуральной, дышащей и практически "вечноживущей" военной одежды.

В НААН рассказали о новом сорте посевной технической конопли "София" (фото: naas.gov.ua)

Что еще делают из технической конопли

Одежа из конопляной ткани, особенно нижнее белье, великолепно зарекомендовала себя в экстремальных условиях, когда отсутствуют какие-либо средства гигиены.

"Кроме того, конопля - это прекрасный эко-материал для строительства и утепления зданий", - говорят ученые.

В НААН добавили, что на семинаре эксперты подняли вопросы законодательного регулирования в сфере промышленной конопли, вопросы переработки конопли посевной в зависимости от направления использования и экономическую эффективность выращивания посевной конопли в Украине.

Сорт посевной конопли "София" универсален по использованию как волокон, так и семян (фото: naas.gov.ua)

Напомним, ранее в июне Кабмин проголосовал за регулирование оборота растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности.

Кроме того, летом Комитет по здравоохранению одобрил законопроект о легализации медицинского каннабиса.

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конопля