Легализация конопли в медицине: законопроект уже одобрили в комитете Рады
Фото: Комитет поддержал законопроект об использовании каннабиса
Комитет по здравоохранению одобрил законопроект о легализации медицинского каннабиса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание комитета во вторник, 14 июня.
"За" законопроект проголосовали 9 членов комитета из 10 присутствующих.
Как сообщалось, ранее Кабмин проголосовал за регулирование оборота растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности. Эти препараты будут применять для лечения онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств полученных в результате войны.
Подробнее об особенностях легализации медицинского каннабиса – в статье РБК-Украина.
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