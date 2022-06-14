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Легализация конопли в медицине: законопроект уже одобрили в комитете Рады

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Украина, Вторник 14 июня 2022 16:13
Легализация конопли в медицине: законопроект уже одобрили в комитете Рады Фото: Комитет поддержал законопроект об использовании каннабиса
Автор: Наталия Гурковская

Комитет по здравоохранению одобрил законопроект о легализации медицинского каннабиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание комитета во вторник, 14 июня.

"За" законопроект проголосовали 9 членов комитета из 10 присутствующих.

Как сообщалось, ранее Кабмин проголосовал за регулирование оборота растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности. Эти препараты будут применять для лечения онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств полученных в результате войны.

Подробнее об особенностях легализации медицинского каннабиса – в статье РБК-Украина.

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Медицинский каннабис
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