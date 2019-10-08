Украинские танцоры заняли первое место на престижном международном турнире (фото)

Танцоры из Украины победили в конкурсе Imperial (фото: коллаж РБК-Укриана)

Танцоры из Украины одержали победу в конкурсе Imperial

Украинские танцоры Олег Зуган и Елизавета Мацулевич из Черноморска Одесской области заняли первое место на международных соревнованиях по танцам Imperial, которые проходили в Великробритании. Об этом рассказал отец спортсменки Алексей Мацулевич на своей странице в Facebook.

Пара из Украины победила в возрастной категории до 21 года. Нашим спортсменам удалось обойти 140 претендентов со всего мира. Следующий шаг танцоров - новые победы на конкурсе International Championships.

Олег Зуган и Елизавета Мацулевич (фото: facebook.com/Мацулевич Алексей)

В ноябре и декабре им предстоит бороться за то, чтобы флаг Украины поднимался в Нидерландах и Ирландии.

Олег Зуган и Елизавета Мацулевич (фото: facebook.com/Мацулевич Алексей)

Стоит отметить, что в 2018 году в категории до 19 лет украинская сборная по танцам выиграла титул чемпионов мира в соревнованиях WDC-AL World Championships.

Олег Зуган и Елизавета Мацулевич (фото: facebook.com/Мацулевич Алексей)

Тогда наши танцоры завоевали пятое место в категории до 21 года и четвертое - в категории до 19 лет. При этом в мае Зуган и Мацулевич выиграли соревнования Odessa Dance Festival. В латиноамериканской программе пара победила в четырех категориях.

Стоит отметить, что Олег Зуган принимал участие в проекте "Танцуют все" в 2016 году, но так и не дошел до финала.

Олег Зуган на проекте "Танцуют все" (видео: YouTube/Танцюють всі!)