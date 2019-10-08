ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украинские танцоры заняли первое место на престижном международном турнире (фото)

STYLERЖизнь    08.10.2019 - 20:41
Украинские танцоры заняли первое место на престижном международном турнире (фото)
Танцоры из Украины победили в конкурсе Imperial (фото: коллаж РБК-Укриана)

Танцоры из Украины одержали победу в конкурсе Imperial

Украинские танцоры Олег Зуган и Елизавета Мацулевич из Черноморска Одесской области заняли первое место на международных соревнованиях по танцам Imperial, которые проходили в Великробритании. Об этом рассказал отец спортсменки Алексей Мацулевич на своей странице в Facebook.

Пара из Украины победила в возрастной категории до 21 года. Нашим спортсменам удалось обойти 140 претендентов со всего мира. Следующий шаг танцоров - новые победы на конкурсе International Championships.

Украинские танцоры заняли первое место на престижном международном турнире (фото)

Олег Зуган и Елизавета Мацулевич (фото: facebook.com/Мацулевич Алексей)

В ноябре и декабре им предстоит бороться за то, чтобы флаг Украины поднимался в Нидерландах и Ирландии.

Украинские танцоры заняли первое место на престижном международном турнире (фото)

Олег Зуган и Елизавета Мацулевич (фото: facebook.com/Мацулевич Алексей)

Стоит отметить, что в 2018 году в категории до 19 лет украинская сборная по танцам выиграла титул чемпионов мира в соревнованиях WDC-AL World Championships.

Украинские танцоры заняли первое место на престижном международном турнире (фото)

Олег Зуган и Елизавета Мацулевич (фото: facebook.com/Мацулевич Алексей)

Тогда наши танцоры завоевали пятое место в категории до 21 года и четвертое - в категории до 19 лет. При этом в мае Зуган и Мацулевич выиграли соревнования Odessa Dance Festival. В латиноамериканской программе пара победила в четырех категориях.

Стоит отметить, что Олег Зуган принимал участие в проекте "Танцуют все" в 2016 году, но так и не дошел до финала.

Олег Зуган на проекте "Танцуют все" (видео: YouTube/Танцюють всі!)

Теннисист порезал чемпиона Украины по тхэквондо: подробности инцидента Легкоатлетка Магучих стала лучшей спортсменкой Украины в мае
Новости Украины танцорспортсмены
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь