Українські танцюристи зайняли перше місце на престижному міжнародному турнірі (фото)

Танцюристи з України перемогли в конкурсі Imperial (фото: колаж РБК-Україна)

Танцюристи з України здобули перемогу в конкурсі Imperial

Українські танцюристи Олег Зуган і Єлизавета Мацулевіч з Чорноморська Одеської області посіли перше місце на міжнародних змаганнях з танців Imperial, які проходили в Великробритании. Про це розповів батько спортсменки Олексій Мацулевіч на своїй сторінці в Facebook.

Пара з України перемогла у віковій категорії до 21 року. Нашим спортсменам вдалося обійти 140 претендентів з усього світу. Наступний крок танцюристів - нові перемоги на конкурсі International Championships.

Олег Зуган і Єлизавета Мацулевіч (фото: facebook.com/Мацулевіч Олексій)

У листопаді та грудні їм належить боротися за те, щоб піднімався прапор України в Нідерландах та Ірландії.

Олег Зуган і Єлизавета Мацулевіч (фото: facebook.com/Мацулевіч Олексій)

Варто зазначити, що в 2018 році в категорії до 19 років українська збірна з танців виграла титул чемпіонів світу в змаганнях WDC AL World Championships.

Олег Зуган і Єлизавета Мацулевіч (фото: facebook.com/Мацулевич Олексій)

Тоді наші танцюристи вибороли п'яте місце в категорії до 21 року і четверте - в категорії до 19 років. При цьому в травні Зуган і Мацулевіч виграли змагання Odessa Dance Festival. У латиноамериканській програмі пара перемогла в чотирьох категоріях.

Варто зазначити, що Олег Зуган брав участь у проекті "Танцюють всі" в 2016 році, але так і не дійшов до фіналу.

Олег Зуган на проекті "Танцюють всі" (відео: YouTube/Танцюють всі!)