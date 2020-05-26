ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украинские студенты вернуться в вузы: как будут сдаваться сессии

STYLERЖизнь    26.05.2020 - 08:58
Украинские студенты вернуться в вузы: как будут сдаваться сессии
Студенты будут учиться по новым правилам (фото: freepic.com)

С 1 июня в украинских вузах возобновят сессии

В Украине с 1 июня возобновят обучение в вузах для молодых людей. С этой даты учебным заведениям могут разрешить проводить экзаменационные сессии. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий в эфире одного из украинских телеканалов.

Теперь сдача экзаменов будет проходить в аудитории, в которой будут находиться не более 10 человек.

"Это возможно в учреждениях высшего образования при условии соблюдения всех противоэпидемических мер, а также в группах не более 10 лиц", — сказала Мандзий.

Отмечается, что если в регионе показатели заболеваемости коронавирусом не будут расти, вузы смогут проводить сессии. Также Мандзий сказала, что перед тем, как происходит ослабление карантинных мероприятий, должно быть принято решение областной комиссией ТЭБ и ЧС.

"А также учреждения высшего образования по большей части готовы к проведению экзаменационной сессии дистанционно", - отметила и.о. министра.

Как мы писали, немного ранее Министерство образования сообщило о сроках проведения ВНО. В МОН уточнили, что ВНО будет проходить по новым правилам.

Кстати, в нашей стране началась регистрация на дополнительную сессию ВНО. Зарегистрироваться на дополнительные сессии ВНО могут те, кто не смог пройти регистрацию во время основного периода.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Мария Соловей

Теги Новости Украины студенты
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь