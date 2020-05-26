Украинские студенты вернуться в вузы: как будут сдаваться сессии

Студенты будут учиться по новым правилам (фото: freepic.com)

С 1 июня в украинских вузах возобновят сессии

В Украине с 1 июня возобновят обучение в вузах для молодых людей. С этой даты учебным заведениям могут разрешить проводить экзаменационные сессии. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий в эфире одного из украинских телеканалов.

Теперь сдача экзаменов будет проходить в аудитории, в которой будут находиться не более 10 человек.

"Это возможно в учреждениях высшего образования при условии соблюдения всех противоэпидемических мер, а также в группах не более 10 лиц", — сказала Мандзий.

Отмечается, что если в регионе показатели заболеваемости коронавирусом не будут расти, вузы смогут проводить сессии. Также Мандзий сказала, что перед тем, как происходит ослабление карантинных мероприятий, должно быть принято решение областной комиссией ТЭБ и ЧС.

"А также учреждения высшего образования по большей части готовы к проведению экзаменационной сессии дистанционно", - отметила и.о. министра.

Как мы писали, немного ранее Министерство образования сообщило о сроках проведения ВНО. В МОН уточнили, что ВНО будет проходить по новым правилам.

Кстати, в нашей стране началась регистрация на дополнительную сессию ВНО. Зарегистрироваться на дополнительные сессии ВНО могут те, кто не смог пройти регистрацию во время основного периода.

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Автор: Мария Соловей