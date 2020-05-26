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Українські студенти повернутися до вишів: як будуть здаватися сесії

STYLERЖиття    26.05.2020 - 08:58
Українські студенти повернутися до вишів: як будуть здаватися сесії
Студенти будуть навчатися за новими правилами (фото: freepic.com)

З 1 червня в українських вузах відновлять сесії

В Україні з 1 червня відновлять навчання у вузах для молодих людей. З цієї дати навчальним закладам можуть дозволити проводити екзаменаційні сесії. Про це повідомила виконуюча обов'язки міністра освіти і науки України Любомира Мандзій в ефірі одного з українських телеканалів.

Тепер здача іспитів буде проходити в аудиторії, в якій будуть перебувати не більше 10 осіб.

"Це можливо у закладах вищої освіти за умови дотримання всіх протиепідемічних заходів, а також в групах не більше 10 осіб", — сказала Мандзій.

Наголошується, що якщо в регіоні показники захворюваності коронавірусом не будуть рости, вузи зможуть проводити сесії. Також Мандзій сказала, що перед тим, як відбувається ослаблення карантинних заходів, повинно бути прийнято рішення обласною комісією ТЕБ та НС.

"А також установи вищої освіти здебільшого готові до проведення екзаменаційної сесії дистанційно", - зазначила в. о. міністра.

Як ми писали трохи раніше, Міністерство освіти повідомило про терміни проведення ЗНО. У МОН уточнили, що ЗНО буде проходити за новими правилами.

До речі, в нашій країні розпочалася реєстрація на додаткову сесію ЗНО. Зареєструватися на додаткові сесії ЗНО можуть ті, хто не зміг пройти реєстрацію під час основного періоду.

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Автор: Марія Соловей

Теги Новини України студенты
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