Украинские специалисты показали новый ударный дрон-разведчик: что может "Сокол-300"

Беспилотник создали конструкторы киевского государственного КБ "Луч"
В Киеве представили новый разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат "Сокол-300", который был разработан специалистами госпредприятия "ГКБ "Луч".
Презентация полноразмерного макета беспилотника состоялась на территории завода "ВИЗАР". Об этом 6 ноября передали на сайте ГК "Укроборонпром".
Этот дрон предназначен для ведения разведки и нанесения ударов в оперативную и тактическую глубину противника.
"Сокол-300" вооружают управляемыми ракетами РК-2П с дальностью поражения до 10 км.
Также беспилотный комплекс оснащен автоматической лазерной системой посадки и защищенной радиосвязью. Кроме того, аппарат может комплектоваться тремя вариантами двигателей.
Отмечается, что ударный дрон разработали с учетом опыта работ и технических решений ракетного комплекса РК-360 МЦ "Нептун".
"В частности, управление комплексом осуществляется с мобильного пункта управления, унифицированного с пунктом управления "Нептуна" - говорится в сообщении.
В Киеве презентовали ударный разведывательный беспилотник "Сокол-300" (фото: ukroboronprom.com.ua)
Ранее мы сообщали, что ВСУ берет на вооружение первый украинский мультикоптер, а также рассказывали, что может уникальный дрон.
Напомним, что ВСУ получили новые мощнейшие огнеметы, которые могут поражать противника с расстояния один километр.