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Украинские спасатели показали тушения пожаров в Турции: видео впечатляет

Новина українською →
Воскресенье 01 августа 2021 20:10
Украинские спасатели показали тушения пожаров в Турции: видео впечатляет Коллаж РБК-Украина: спасатели показали тушения пожаров в Турции
Автор: Тетяна Самарук

Украина направила в Турцию два самолета для тушения пожаров. Спасатели показали, как тушили возгорания и рассказали, что совершили 16 сбросов воды.

Об этом сообщает ДСНС Украины.

Так, с 30 июля опытные украинские спасатели работают в Турции. Именно тогда Украина направила их на помощь Турции, которая страдает от лесных пожаров.
Всего с начала работ осуществлено 16 сбросов воды, а это 128 тонн.

Как сообщили спасатели, информация о ходе ликвидации пожара постоянно обновляется и изменяется.

По состоянию на 30 июля украинская авиация ДСНС осуществила первые два сброса воды (ориентировочно 16 тонн). Еще 14 сбросов (112 тонн) осуществили 31 июля.

Как пишет Reuters, спасатели в Турции, 1 августа, пытались взять под контроль пять лесных пожаров, в том числе в прибрежных курортных городах Манавгат и Мармарис.

По данным Министерства лесного хозяйства, около 107 из 112 пожаров, возникших за последние пять дней, были локализованы состоянию на утро воскресенья.

Со среды шесть человек погибли из-за пожара на юге и западе Турции, тысячи людей были эвакуированы из своих домов.

Ранее мы сообщали, что в Турции задержали мужчину, который может быть причастен к масштабным лесных пожаров.

Также планируется ли эвакуация украинцев из-за пожаров в Турции.

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