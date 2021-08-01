Українські рятувальники показали гасіння пожеж у Туреччині: відео вражає

Україна направила до Туреччини два літаки для гасіння пожеж. Рятувальники показали, як гасили загоряння та розповіли, що здійснили 16 скидів води.

Про це повідомляє ДСНС України.

Так, з 30 липня досвідчені українські рятувальники працюють в Туреччині. Саме тоді Україна скерувала їх на допомогу Туреччині, яка потерпає від лісових пожеж.

Всього від початку робіт здійснено 16 скидів води, а це 128 тонн.

Як повідомили рятувальники, інформація про хід ліквідації пожежі постійно оновлюється та змінюється.

Станом на 30 липня українська авіація ДСНС здійснила перші два скиди води (орієнтовно 16 тонн). Ще 14 скидів (112 тонн) здійснили 31 липня.

Як пише Reuters, рятувальники у Туреччині, 1 серпня, намагалися взяти під контроль п'ять лісових пожеж, у тому числі в прибережних курортних містах Манавгат і Мармаріс.

За даними Міністерства лісового господарства, близько 107 з 112 пожеж, що виникли за останні п'ять днів, були локалізовані станом на ранок неділі.

З середи шестеро людей загинули через пожежі на півдні і заході Туреччини, тисячі людей були евакуйовані зі своїх будинків.