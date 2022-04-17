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Украинские школьники смогут сдать ВНО в Европе: где будут проводить тесты

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Воскресенье 17 апреля 2022 11:44
Украинские школьники смогут сдать ВНО в Европе: где будут проводить тесты Фото: Украинские школьники смогут сдать ВНО в странах Европы (dp ua)
Автор: Анна Шиканова

Украинские абитуриенты, которые хотят в 2022 году поступать в украинские ВУЗы и находятся сейчас в европейских странах, смогут сдать мультипредметный тест по месту проживания.

Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в эфире телемарафона.

По словам Шкарлета, школьники, которые заканчивают 11 класс в 2022 году и находятся за пределами Украины, смогут также сдать ВНО.

"Абитуриенты, которые закончили 11 класс и желают поступить в украинские вузы, смогут за пределами Украины пройти мультипредметный тест. Он будет проходить в столицах европейских государств или на базе ведущих университетов", — рассказал министр.

Как именно будет проходить такое тестирование в странах Европы для украинских детей, Шкарлет пока не уточнил.

Он добавил, что образовательный процесс в Украине не останавливается и большинство заведений продолжают дистанционное обучение. Государство обеспечивает возможность получать образование во всем мире для своих граждан.

Как будет проходить ВНО в 2022 году

Формат сдачи ВНО в 2022 году будет изменен. Абитуриентам и выпускникам нужно будет сдать один мультипредметный тест по трем предметам – украинский язык, математика и история Украины.

Национальный мультипредметный тест будет длиться 90 минут и сдавать его нужно будет в заведениях образования. Присутствие на тесте лично будет обязательным. По каждому предмету будет 20 заданий.

Напомним, ранее мы писали о том, как зарегистрироваться на сдачу ВНО до 19 апреля.

А также рассказывали о том, что нужно знать выпускникам и абитуриентам о ВНО в 2022 году.

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