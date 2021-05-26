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Украинские школьники отправили учительницу на больничную койку с помощью газа

Автор: Людмила Жукова

В Краматорске в средней школе ученики отправили преподавателя на больничную койку. Дети распылили перцовый баллончик. В результате один ребенок попал в больницу, а у учительницы случился сердечный приступ.

Об этом сообщает местное издание "ОбщеЖитие".

Инцидент произошел 25 мая, когда перед уроком один из 7-классников похвастался перцовым баллончиком. Он в коридоре показал его одноклассникам, а потом спрятал в рюкзак, а сам вышел.

Двое детей решили испробовать средство защиты и сломали случайно запорное устройство баллончика. Он распространял раздражающее вещество до полного опустошения. Детей пришлось эвакуировать из школы.

Больше всех досталось мальчику, который сломал баллончик, а также учительнице, которая шла прямо за ним. Сейчас 7-классник находится в реанимационном отделении, его состояние стабилизировалось. А вот учительница лежит в больнице с сердечным приступом.

Отметим, что в соцсетях родители учеников 31-школы сообщают, что, после проветривания помещения, в класс, якобы, завели на урок 8-летних школьников, после чего некоторые из них стали жаловаться на недомогание. В итоге, после осмотра медиками, детей распустили по домам.

Сейчас в школе ведется полное разбирательство инцидента.

Как мы ранее писали, в киевской школе №290 во время пятого урока всех детей вывели на улицу по тревоге. Это произошло из-за того, что один из старшеклассников решил использовать без причины газовый баллончик.

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