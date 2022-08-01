Украинские полярники зафиксировали редкое явление над Антарктидой: впечатляющие фото

"Взгляните, какое невероятное звездное небо на днях наблюдали наши полярники и полярницы на "Вернадском"! Это такая уникальная красота, что мы решили непременно поделиться ею с вами", - говорится в заметке.

Ученые говорят, что увидеть чистое звездное небо над станцией можно не так уж часто. Ведь обычно здесь все затянуто облаками, идут осадки.

Большинство созвездий можно наблюдать именно из Южного полушария

Исследователи из Вернадского говорят, что из 88 созвездий большинство находится именно в Южном полушарии - 45. Еще 28 - в Северном, а 15 расположены в районе экватора, поэтому их заметно из обоих полушарий (однако иногда в разное время).

В Северном полушарии главным ориентиром является Полярная звезда (созвездие Малой Медведицы). Она всегда указывает на север, ведь размещена почти над Северным полюсом. В качестве "указателя" на Полярную звезду обычно используют созвездие Большой Медведицы - самое большое в Северном полушарии.

В Южном полушарии ближайшей к Южному полюсу является сигма Октанта, однако ее сложно использовать как ориентир ведь в отличие от Полярной звезды, ее почти невозможно заметить невооруженным глазом.

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Однако есть созвездия, по которым можно определить направление на Южный полюс. Это Южный крест и фрагмент созвездия Центавра - альфа - и бета-центавра.

Южный Крест - это самое маленькое, но едва ли не самое известное созвездие: он изображен даже на флагах некоторых стран. Например, на флаге Новой Зеландии.

Фото: флаг Новой Зеландии (wikipedia)

Для справки:

Академик Вернадский (до 1996 Фарадей; англ. Faraday Station) - единственная украинская антарктическая станция.

Расположена на мысе Марина острова Галиндез в 7 км от западного побережья Антарктического полуострова. Она работает постоянно и является метеорологической и географической обсерваторией.

Главное назначение станции - проведение научных исследований в Антарктиде.