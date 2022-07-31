ua ru
Пн, 01 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

На дне Тихого океана нашли почти 40 новых видов животных: как они выглядят (фото)

Новина українською →
Воскресенье 31 июля 2022 22:58
На дне Тихого океана нашли почти 40 новых видов животных: как они выглядят (фото) Фото: разновидность морских огурцов Psychropotes dyscrita (zookeys.pensoft.net)
Автор: Владимир Костырин

Во время разведки дна центральной части тихоокеанской зоны Кларион-Клиппертон (ЗКК) были обнаружены 39 новых для науки видов животных - глубоководных обитателей. Образцы морфотипов достали с помощью дистанционно управляемого аппарата на глубине более 3 км.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале ZooKeys.

Обследование биоразнообразия и структуры, видовых ареалов на абиссальном дне Тихого океана площадью около 6 млн кв. км, богатом полиметаллическими конкрециями, осуществлялись перед началом разработки глубоководных месторождений полезных ископаемых, буровых работ.

Так, в этом глубоководном регионе сосредоточены самые большие концентрации полиметаллических конкреций с высоким содержанием золота, что представляют собой обширный источник ценных с коммерческой точки зрения металлов, таких как никель, медь и кобальт, многие из которых в настоящее время используются в высокотехнологичных и экологически чистых отраслях.

С помощью робота было собрано 55 образцов донной мегафауны с подводных гор и абиссальных равнин в трех районах западной ЗКК, представляющих особый экологический интересна, на глубине 3100-5100 метров.

"Используя как морфологические, так и молекулярные данные, было обнаружено 48 различных морфотипов, принадлежащих к пяти типам, только девять из которых можно отнести к известным видам, и 39 видов, потенциально новых для науки", - говорится в публикации.

На дне Тихого океана нашли почти 40 новых видов животных: как они выглядят (фото)

Laetmonice, семейство морских многощетинковых кольчатых червей (фото: zookeys.pensoft.net)

На дне Тихого океана нашли почти 40 новых видов животных: как они выглядят (фото)

Катеринум Catherinum (фото: zookeys.pensoft.net)

Биологи использовали генетический анализ, метод ДНК-баркодирования для изучения небольших участков генома, по которым можно различить близкие виды.

36 животных, чьи ДНК были обнаружены и поднятые на поверхность для анализа, проживали на глубине более 4,8 км - это бентосная мегафауна имеет относительно большие разеры, более 2 см.

На дне Тихого океана нашли почти 40 новых видов животных: как они выглядят (фото)

Анемона Metridioidea (фото: zookeys.pensoft.net)

На дне Тихого океана нашли почти 40 новых видов животных: как они выглядят (фото)

Метридиоидеи (Metridioidea), вид сбоку (фото: zookeys.pensoft.net)

На дне Тихого океана нашли почти 40 новых видов животных: как они выглядят (фото)

Метридиоидеи (Metridioidea) (фото: zookeys.pensoft.net)

Среди них - кольчатые черви, сидячие ракообразные, штрихающие, различные иглокожие, в том числе офиур и морские лилии, губки и другие.

На дне Тихого океана нашли почти 40 новых видов животных: как они выглядят (фото)

Зороастр (Zoroaster), разновидность морской звезды (фото: DeepCCZ expedition / Gordon & Betty Moore Foundation & NOAA)

На дне Тихого океана нашли почти 40 новых видов животных: как они выглядят (фото)

Psychronaetes, морской огурец (фото: DeepCCZ expedition / Gordon & Betty Moore Foundation & NOAA)

На дне Тихого океана нашли почти 40 новых видов животных: как они выглядят (фото)

Kamptosoma abyssale, вид морских ежей (фото: DeepCCZ expedition / Gordon & Betty Moore Foundation & NOAA)

На дне Тихого океана нашли почти 40 новых видов животных: как они выглядят (фото)

Робот приближается к Psychropotes verrucicaudatus, разновидности морского огурца (фото: DeepCCZ expedition / Gordon & Betty Moore Foundation & NOAA)

На дне Тихого океана нашли почти 40 новых видов животных: как они выглядят (фото)

Колючее морское существо на дне Тихого океана (фото: DeepCCZ expedition / Gordon & Betty Moore Foundation & NOAA)

На дне Тихого океана нашли почти 40 новых видов животных: как они выглядят (фото)

Peniagone vitrea, разновидность морского огурца (фото: DeepCCZ expedition / Gordon & Betty Moore Foundation & NOAA)

Отметим также, что хотя ЗКК впервые был исследован в 1875 году кораблем H.M.S. Challenger, на этой обширной территории было проведено относительно мало таксономических работ, и, следовательно, доступно очень мало биогеографической информации. Поэтому важность нынешних обследований и обнаружение ранее неизвестных обитателей для науки сложно переоценить.

На дне Тихого океана нашли почти 40 новых видов животных: как они выглядят (фото)
Актиностолиды (Actinostolidae), образец сбоку (фото: zookeys.pensoft.net)

На дне Тихого океана нашли почти 40 новых видов животных: как они выглядят (фото)

Актиностолиды (Actinostolidae) фото: zookeys.pensoft.net)

На дне Тихого океана нашли почти 40 новых видов животных: как они выглядят (фото)

Фунгиациат (Fungiacyathus) (фото: zookeys.pensoft.net)

На дне Тихого океана нашли почти 40 новых видов животных: как они выглядят (фото)

Хрисогоргия (Chrysogorgia) (фото: zookeys.pensoft.net)

На дне Тихого океана нашли почти 40 новых видов животных: как они выглядят (фото)

Мопсииды (Mopseidae) (фото:zookeys.pensoft.net)

Ранее сообщалось, что у берегов Сицилии под водой археологи нашли останки корабля с удивительными морскими организмами.

А также мы писали о том, что в прошлом году ученый рассказал об обнаружении останков динозавра в Киевской области.

Читайте РБК-Украина в Google News
животные исследователи Тихий океан
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь