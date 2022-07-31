На дне Тихого океана нашли почти 40 новых видов животных: как они выглядят (фото)

Во время разведки дна центральной части тихоокеанской зоны Кларион-Клиппертон (ЗКК) были обнаружены 39 новых для науки видов животных - глубоководных обитателей. Образцы морфотипов достали с помощью дистанционно управляемого аппарата на глубине более 3 км.

Обследование биоразнообразия и структуры, видовых ареалов на абиссальном дне Тихого океана площадью около 6 млн кв. км, богатом полиметаллическими конкрециями, осуществлялись перед началом разработки глубоководных месторождений полезных ископаемых, буровых работ.

Так, в этом глубоководном регионе сосредоточены самые большие концентрации полиметаллических конкреций с высоким содержанием золота, что представляют собой обширный источник ценных с коммерческой точки зрения металлов, таких как никель, медь и кобальт, многие из которых в настоящее время используются в высокотехнологичных и экологически чистых отраслях.

С помощью робота было собрано 55 образцов донной мегафауны с подводных гор и абиссальных равнин в трех районах западной ЗКК, представляющих особый экологический интересна, на глубине 3100-5100 метров.

"Используя как морфологические, так и молекулярные данные, было обнаружено 48 различных морфотипов, принадлежащих к пяти типам, только девять из которых можно отнести к известным видам, и 39 видов, потенциально новых для науки", - говорится в публикации.

Laetmonice, семейство морских многощетинковых кольчатых червей (фото: zookeys.pensoft.net)

Катеринум Catherinum (фото: zookeys.pensoft.net)

Биологи использовали генетический анализ, метод ДНК-баркодирования для изучения небольших участков генома, по которым можно различить близкие виды.

36 животных, чьи ДНК были обнаружены и поднятые на поверхность для анализа, проживали на глубине более 4,8 км - это бентосная мегафауна имеет относительно большие разеры, более 2 см.

Анемона Metridioidea (фото: zookeys.pensoft.net)

Метридиоидеи (Metridioidea), вид сбоку (фото: zookeys.pensoft.net)

Метридиоидеи (Metridioidea) (фото: zookeys.pensoft.net)

Среди них - кольчатые черви, сидячие ракообразные, штрихающие, различные иглокожие, в том числе офиур и морские лилии, губки и другие.

Зороастр (Zoroaster), разновидность морской звезды (фото: DeepCCZ expedition / Gordon & Betty Moore Foundation & NOAA)

Psychronaetes, морской огурец (фото: DeepCCZ expedition / Gordon & Betty Moore Foundation & NOAA)

Kamptosoma abyssale, вид морских ежей (фото: DeepCCZ expedition / Gordon & Betty Moore Foundation & NOAA)

Робот приближается к Psychropotes verrucicaudatus, разновидности морского огурца (фото: DeepCCZ expedition / Gordon & Betty Moore Foundation & NOAA)

Колючее морское существо на дне Тихого океана (фото: DeepCCZ expedition / Gordon & Betty Moore Foundation & NOAA)

Peniagone vitrea, разновидность морского огурца (фото: DeepCCZ expedition / Gordon & Betty Moore Foundation & NOAA)

Отметим также, что хотя ЗКК впервые был исследован в 1875 году кораблем H.M.S. Challenger, на этой обширной территории было проведено относительно мало таксономических работ, и, следовательно, доступно очень мало биогеографической информации. Поэтому важность нынешних обследований и обнаружение ранее неизвестных обитателей для науки сложно переоценить.



Актиностолиды (Actinostolidae), образец сбоку (фото: zookeys.pensoft.net)

Актиностолиды (Actinostolidae) фото: zookeys.pensoft.net)

Фунгиациат (Fungiacyathus) (фото: zookeys.pensoft.net)

Хрисогоргия (Chrysogorgia) (фото: zookeys.pensoft.net)

Мопсииды (Mopseidae) (фото:zookeys.pensoft.net)