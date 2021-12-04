Украинские полярники показали видео полного солнечного затмения и рассказали об уникальном явлении

Полное затмение светила украинцы наблюдали непосредственно над антарктической станцией.

"Это очень редкое явление: следующего нужно ждать 18 лет, а предыдущее было в 2003-м", - отметили полярники.

Украинские ученые с коллегами из всемирно известной обсерватории Haystack Массачусетского технологического института (США) заранее подготовились, чтобы зафиксировать и проанализировать процесс затемнения.

Дело в том, что явления, происходящие во время затмения -"удивительны и масштабны". Специалисты объяснили, в чем же их уникальность.

Так, сейчас в Южном полушарии лето, и когда среди антарктического дня в это время года тень от луны полностью заслоняет солнечный диск, то ночная тьма охватывает все околоземное пространство от поверхности до ионосферы, "создавая нестандартные условия для распространения радиоволн".

Как раз в такие моменты можно услышать радиостанции на рекордном расстоянии более 15 тысяч км и зарегистрировать излучение сверхмощных молний из Южной Америки, которое обычно доходит до станции "Академик Вернадский" только глубокой зимней ночью.

Кроме того, лунная тень, которая перемещается с огромной скоростью, способна образовывать плазменные волны в ионосфере - там, где защитное магнитное поле Земли принимает удары солнечного ветра.

"Эти волны ионизированного разреженного газа (плазмы) наши специалисты могут "поймать" с помощью специального сверхчувствительного радара - ионозонда оригинальной украинской разработки", - говорится в публикации.

Полярники отметили, что мощности этих волн может быть достаточно, чтобы пробудить даже магнитное поле Земли, то есть создать неожиданную магнитную бурю, вызванную затмением.

Украинские ученые рассказали, что такое уникальное явление как полное солнечное затмение, помогает им "лучше узнать мир вокруг".

Снял на видео момент полного солнечного затмения ученый-геофизик и бейскомандер 26-й УАЭ Богдан Гаврилюк.

Видео: на станции "Академик Вернадского" наблюдали уникальное полное солнечное затмение 4 декабря