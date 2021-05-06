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Українські полярники показали святкових гостей: ними виявилися кити (фото)

Новость на русском → Четвер 06 травня 2021 11:49
Українські полярники показали святкових гостей: ними виявилися кити (фото) Фото: до українських полярників припливли кити (facebook.com/oksana.savenko.94)
Автор: Людмила Жукова

Українські полярники на станції "Академік Вернадський" показали рідкісних гостей, які до них завітали. Ними виявилися горбаті кити.

Дивовижні фото і відео опублікувала на своїй сторінці в Facebook Оксана Савенко.

У Національному антарктичному науковому центрі розповіли, що прямо до берегів острова Галіндез, де розташована українська станція, припливли два горбатих кити.

Експерти відзначили, що це досить велика рідкість. Зазвичай учасники експедицій виходять в море на човнах, щоб побачити горбатих китів, але тут їх побачили за святковим сніданком.

"Задовольнивши цікавість, вони з'їли весь "наш" криль, правда щедро поділилися з пінгвінами і тюленями-крабоїдами. На закінчення, голосно поцікавившись у нас, чи нічого більше не залишилося, кити вирушили "в інші гості", подарувавши нам приємні спогади про свій візит і, сподіваємося, сприятливий відгук на якому китовому форумі", - написала Оксана.

Українські полярники показали святкових гостей: ними виявилися кити (фото)Українські полярники показали святкових гостей: ними виявилися кити (фото)Українські полярники показали китів (фото: facebook.com/oksana.savenko.94)

Відзначимо, що відео потрібно дивитися зі звуком, тоді ви почуєте звуки, які видають кити.

Як ми писали раніше, українські полярники показали "розборки" пінгвінів на кумедних фото.

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