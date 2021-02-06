Украинские полярники показали фото из Антарктиды, которые запомнились навсегда

Станция "Академик Вернадский" в субботу, 6 февраля, отмечает 25-летие со дня основания. Юбилейная научная экспедиция показала уникальные фото, которые мало в кто видел.

На кадрах, опубликованных на странице Национального антарктического научного центра в Facebook, показали, как все начиналось.

В этот день 25 лет назад состоялась передача антарктической станции "Фарадей", которая принадлежала Великобритании, Украине. Тогда над станцией подняли украинский флаг и переименовали в "Академик Вернадский".

Основание станции "Академик Вернадский" в Антарктиде (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

"Четверть века назад эта фотография обошла первые полосы всех украинских СМИ. Слева направо: последний бейзкомандер британской станции Данкан Хейг снимает флаг Соединенного Королевства, руководитель 1 УАЕ Геннадий Милиневский, заместитель директора Британской антарктической службы (БАС) Джон Дьюдни и участники 1 УАЕ Владимир Павлик, Евгений Гурьянов, Андрей Сидоровский", - подписаны фото.

С той поры Национальный антарктический научный центр каждый год отправляет на станцию научные экспедиции. Сейчас там находится 25-я юбилейная экспедиция.

К слову, недавно полярники рассказали про ЧП, которое впервые случилось вблизи станции "Академик Вернадский".