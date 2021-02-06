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Українські полярники показали фото з Антарктиди, які запам'яталися назавжди

Автор: Світлана Мащенко

Станція "Академік Вернадський" в суботу, 6 лютого, відзначає 25-річчя з дня заснування. Ювілейна наукова експедиція показала унікальні фото, які мало хто бачив.

На кадрах, опублікованих на сторінці Національного антарктичного наукового центру в Facebook, показали, як все починалося.

В цей день 25 років тому відбулася передача антарктичної станції "Фарадей", яка належала Великобританії, Україні. Тоді над станцією підняли український прапор і перейменували на "Академік Вернадський".

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Заснування станції "Академік Вернадський" в Антарктиді (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

"Чверть століття тому ця фотографія обійшла перші смуги всіх українських ЗМІ. Зліва направо: останній бейзкомандер британської станції Данкан Хейг знімає прапор Сполученого Королівства, керівник 1 УАЕ Геннадій Міліневський, заступник директора Британської антарктичної служби (БАС) Джон Дьюдні і учасники 1 УАЕ Володимир Павлик, Євген Гур'янов, Андрій Сидорівський", - підписані фото.

З тієї пори Національний антарктичний науковий центр щороку відправляє на станцію наукові експедиції. Зараз там знаходиться 25-та ювілейна експедиція.

До речі, нещодавно полярники розповіли про НП, яка вперше трапилася поблизу станції "Академік Вернадський".

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