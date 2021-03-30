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Украинские подростки в Австрии дали отпор банде грабителей: новые детали инцидента

Автор: Владимир Костырин

Нападение в Граце в Австрии на украинских подростков совершила банда из семи человек, которые решили ограбить 17-летнего и 15-летнего парней. После происшествия в воскресенье пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Об этом 30 марта передал посол Украины в Австрии Александр Щерба в своем Facebook.

Также он отметил, что правоохранители занимаются поиском нападавших.

Жизнь раненого 17-летнего украинца, которого пырнули ножом, вне опасности.

Мотивом нападения злоумышленников на молодых людей называют намерение ограбить.

Как передали в австрийской полиции, днем 28 марта братья договорилась о встрече с незнакомцем через социальную сеть, чтобы продать куртку. Когда они спустились в подземный переход (около 16.15), их окружили неизвестные в масках. Один из преступников достал пистолет и стал угрожать 17-летнему подростку, требуя отдать деньги, ценные вещи и одежду, которую он привез с собой.

Парень оказал сопротивление, что привело к драке. Один из преступников в маске вытащил нож и ударил молодого человека ножом в верхнюю часть тела. Когда его 15-летний брат пришел ему на помощь, преступники разбежались в разные стороны.

Пострадавшего с серьезным ножевым ранением госпитализировали.

Расследованием занимается местное уголовное ведомство.

Также стало известно, что почетный консул Украины Фридрих Мьостль находится на прямом контакте с шефом полиции Граца.

Ранее сообщалось, что в январе в центре Парижа неизвестные избили украинского подростка - около 10 человек в масках с металлическими палками, битами и ножами напали на Юрия Крученика, когда он вместе с друзьями возвращался из колледжа. Инцидент, который произошел недалеко от Эйфелевой башни, попал на камеры видеонаблюдения, и кадры разошлись в сети.

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Новости Украины Австрияограблениенападениеукраинцыподростки
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