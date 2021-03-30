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Українські підлітки в Австрії дали відсіч банді грабіжників: нові деталі інциденту

Автор: Володимир Костирін

Напад у Граці в Австрії на українських підлітків здійснила банда з семи осіб, які вирішили пограбувати 17-річного і 15-річного хлопців. Після події в неділю постраждалим надали медичну допомогу.

Про це 30 березня передав посол України в Австрії Олександр Щерба у своєму Facebook.

Також він зазначив, що правоохоронці займаються пошуком нападників.

Життя пораненого 17-річного українця, якого штрикнули ножем, поза небезпекою.

Мотивом нападу зловмисників на молодих людей називають намір пограбувати.

Як передали в австрійській поліції, вдень 28 березня брати домовилася про зустріч з незнайомцем через соціальну мережу, щоб продати куртку. Коли вони спустилися в підземний перехід (близько 16.15), їх оточили невідомі в масках. Один з нападників дістав пістолет і став погрожувати 17-річному підлітку, вимагаючи віддати гроші, цінні речі та одяг, який він привіз з собою.

Хлопець вчинив опір, що призвело до бійки. Один зі злочинців в масці витягнув ножа і вдарив хлопця ножем у верхню частину тіла. Коли його 15-річний брат прийшов йому на допомогу, злочинці розбіглися в різні боки.

Потерпілого з серйозним ножовим пораненням госпіталізували.

Розслідуванням займається місцеве кримінальне відомство.

Також стало відомо, що почесний консул України Фрідріх Мьостль знаходиться на прямому контакті з шефом поліції Граца.

Раніше повідомлялося, що в січні у центрі Парижа невідомі побили українського підлітка - близько 10 осіб в масках з металевими кийками, битами та ножами напали на Юрія Крученика, коли він разом з друзями повертався з коледжу. Інцидент, який стався недалеко від Ейфелевої вежі, потрапив на камери відеоспостереження, і кадри розійшлися мережею.

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