Украинские педагоги бьют тревогу: дети увлекаются кровожадным Хагги Вагги

"Хагги Вагги в Эльфийской гавани - очень опасная тенденция добралась и до наших детей. Странное существо с еще более странной ухмылкой, которая подчеркнута красным цветом губ. Даже забавно. И его ласково зовут Хагги Вагги. Этот улыбчивый любитель объятий - персонаж ужасов 16+. Он обнимает, чтобы убить, а красный на лице вокруг его многочисленных зубов - символ крови его жертв", - пояснила педагог.

Игрушка докотилась уже и до украинских детей и многие из них отлично знают, кто такой Хагги Вагги. Все вопросы у детей вызывают увлеченность.

"Мы делаем это для того, чтобы донести до вас, кто понятия не имеет, о чем этом невидимый талисман, чья популярность растет бешенными темпами. Мы делаем это, чтобы напомнить, что современные гаджеты несут огромную угрозу. Хагги Вагги - это игра, на которой в интернете было создано мног ужасного контента", - призывают педагоги родителей и просят контролировать детей онлайн.

Наткнуться на ужасного монстра можно легко на YouTube и учителя считают, что эта игрушка - следующий вариант сериала "Игра в кальмара" с единорогами вместо Свинки Пепы. В сериале герои жестоко погибают после проигрыша в детской игре. И это всего два примера в океане неадекватного контента за последнее время в интернете.

"Дошкольники к этому очно не готовы. Что делать маленьким детям с таким количеством агрессивных моделей поведения на экране, когда их развитие подразумевает другое? Как они должны справляться с такой тревожной нагрузкой после сцен убийства?" - добавляют педагоги.

Они призывают контролировать контент, который доходит до детей и позволять им правильно развиваться.

Что такое Хагги Вагги

Хагги Вагги и Кисси Мисси - это герои хоррор-игры Poppy Playtime. Первая глава игры вышла в октябре 2021 года.

По сюжету игры, экс-сотрудник фабрики игрушек расследует загадочное исчезновение коллег. А потом за ним начинает гоняться популярная игрушка Хагги Вагги - синий пушистый монстр с треугольной головой, большими красными губами и улыбкой с рядом колючих зубов.

Хагги Вагги был безопасной игрушкой, но из-за аварии на фабрике он стал монстром и начал убивать. Он обнимает свою жертву и сдавливает объятия до смерти.

У игры в интернете стоит ограничение по возрасту 16+, но эксперты считают, что возраст нужно повысить до 18+. Игра быстро набирает популярность у детей всех возрастов, и она попала в десятку детских запросов в YouTube.

Игрушка Хагги Вагги

Родители отмечают, что у детей после просмотра видео или игры в Хагги Вагги начинаются проблемы со сном - они боятся оставаться в одиночестве, не могут спать по ночам.

В интернете появились ролики с Хагги Вагги, в интернет-магазинах начали продавать мягкие игрушки в виде этого героя, и дети просят купить это страшилище.

Психологи сходятся во мнении, что сама по себе такая мягкая игрушка не сильно опасна - детей притягивает то, что вызывает страх. И часто это помогает научиться контролировать тревогу и эмоции.

Однако специалисты сходятся в одном - такую игрушку не стоит покупать впечатлительным и эмоциональным детям, а играть в онлайн-игру нельзя детям до 16 лет.