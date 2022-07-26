Українські педагоги б'ють на сполох: діти захоплюються кровожерливим Хаггі Ваггі

"Хаггі Ваггі в ельфійській гавані - дуже небезпечна тенденція дісталася і до наших дітей. Дивна істота з ще більш дивною посмішкою, яка підкреслена червоним кольором губ. Навіть забавно. І його ласкаво звуть Хаггі Ваггі. Цей усміхнений любитель обіймів - персонаж жахів 16+. Він обіймає, щоб убити, а червоний на обличчі навколо його численних зубів - символ крові його жертв", - пояснила педагог.

Іграшка докотилася вже і до українських дітей і багато з них відмінно знають, хто такий Хаггі Ваггі. Всі питання у дітей викликають захопленість.

"Ми робимо це для того, щоб донести до вас, хто поняття не має, про що це невидимий талісман, чия популярність зростає шаленими темпами. Ми робимо це, щоб нагадати, що сучасні гаджети несуть величезну загрозу. Хаггі Ваггі - це гра, на якій в інтернеті було створено багато жахливого контенту", - закликають педагоги батьків і просять контролювати дітей онлайн.

Наштовхнутися на жахливого монстра можна легко на YouTube і вчителі вважають, що ця іграшка - наступний варіант серіалу "Гра в кальмара" з єдинорогами замість Свинки Пепи. У серіалі герої жорстоко гинуть після програшу в дитячій грі. І це всього два приклади в океані неадекватного контенту За останній час в Інтернеті.

"Дошкільнята до цього очно не готові. Що робити маленьким дітям з такою кількістю агресивних моделей поведінки на екрані, коли їх розвиток має на увазі інше? Як вони повинні справлятися з такою тривожною навантаженням після сцен вбивства?"- додають педагоги.

Вони закликають контролювати контент, який доходить до дітей і дозволяти їм правильно розвиватися.

Що таке Хаггі Ваггі

Хаггі Ваггі та Кіссі Міссі - це герої хоррор - гри Poppy Playtime. Перша глава гри вийшла в жовтні 2021 року.

За сюжетом гри, ексспівробітник фабрики іграшок розслідує загадкове зникнення колег. А потім за ним починає ганятися популярна іграшка Хаггі Ваггі - синій пухнастий монстр з трикутною головою, великими червоними губами та посмішкою з низкою колючих зубів.

Хаггі Ваггі був безпечною іграшкою, але через аварію на фабриці він став монстром і почав вбивати. Він обіймає свою жертву і здавлює обійми до смерті.

У гри в Інтернеті стоїть обмеження за віком 16+, але експерти вважають, що вік потрібно підвищити до 18+. Гра швидко набирає популярність у дітей різного віку, і вона потрапила в десятку дитячих запитів в YouTube.

Іграшка Хаггі Ваггі

Батьки відзначають, що у дітей після перегляду відео або гри в Хаггі Ваггі починаються проблеми зі сном - вони бояться залишатися на самоті, не можуть спати ночами.

В Інтернеті з'явилися ролики з Хаггі Ваггі, в інтернет-магазинах почали продавати м'які іграшки у вигляді цього героя, і діти просять купити це страховисько.

Психологи сходяться на думці, що сама по собі така м'яка іграшка не сильно небезпечна - дітей притягує те, що викликає страх. І часто це допомагає навчитися контролювати тривогу та емоції.

Однак фахівці сходяться в одному - таку іграшку не варто купувати вразливим і емоційним дітям, а грати в онлайн-гру не можна дітям до 16 років.