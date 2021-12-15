Суды в Украине отменяют отстранение непривитых учителей, возвращают зарплату, но на работу не пускают

С иском обратилась учительница математики Сопошинского учреждения общего среднего образования I-III ступеней. Ответчиком в деле выступила сама школа. На сторону педагога также стали представители Львовской облорганизации профсоюза работников образования и науки Украины.

Женщина заявила, что ее отстранение от работы с 8 ноября было незаконным и нарушило ее конституционные, естественные и профессиональные права.

По ее словам, порядок и сроки проведения прививки от COVID-19 были не установлены, к тому же необходимость вакцинироваться от коронавируса не предусмотрена "ни трудовым договором, ни приказом о принятии на работу, ни должностной инструкцией".

Представители администрации школы отметили, что отстранение работника было вынужденным шагом, а действовали они согласно ч.2 ст.12 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней" и в соответствии с перечнем профессий, утвержденным приказом министерства здравоохранения от 4 октября 2021 г. № 2153.

Но в суде решили, что учительница была отстранена администрацией школы с нарушением требования законодательства, и женщина публично не отказывалась от прививки - нет соответствующего письменного подтверждения врача или акта от свидетелей.

"В то же время ответчик вынес обжалуемый приказ об отстранении на основании одного только сообщения об обязательной профилактической прививке, которое само по себе не создает никаких юридических последствий и не удостоверяет юридического факта отказа или уклонения истицы от обязательной профилактической прививки, а также факта непредоставления ею медицинского вывода о наличии противопоказаний к вакцинации против COVID-19, выданного учреждением здравоохранения", - говорится в материале дела.

В итоге решением суда отстранение от работы учительницы было отменено, но на работу женщину не возобновили.

"Относительно требования истицы допустить ее к исполнению должностных обязанностей, суд считает, что в удовлетворении таковой следует отказать, поскольку допуск работника к работе является дискреционным полномочием работодателя", - рассказали в суде.

Также администрацию учебного заведения обязали выплатить педагогу 11 205 гривен заработной платы, и еще компенсировать ей плату судебного сбора в размере 908 гривен.

На данное судебное решение может быть подана аппелляция.

Под Львовом невакцинированная учительница частично выиграла суд по делу о своем отстранении (фото: скрин reyestr.court.gov.ua)

Подобное решение суда о невакцинированных учителях - не первое

Отметим, что на днях похожий иск рассматривали в суде Чернигова, где был принят вердикт об отмене постановления об отстранении от работы из-за отсутствия вакцинации от COVID-19, и иск также был удовлетворен частично.

Речь идет о решении от 13 декабря судьи Деснянского районного суда по иску преподавателя хореографии школы искусств Черниговского музыкального колледжа имени Льва Ревуцкого Елены Волк, рассказал адвокат педагога Константин Серкин, передает "Суспільне. Новини".

Работодателя обязали выплатить женщине среднюю зарплату за время отстранения от работы (с 8 ноября).

Правозащитник добавил, что в судах на этапах рассмотрения находятся еще 10 аналогичных исков от отстраненных непривитых педагогов.

В Чернигове суд тоже отменил постановление об отстранении от работы из-за отсутствия вакцинации (фото: suspilne.media)