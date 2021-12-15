Суди в Україні скасовують усунення нещеплених вчителів, повертають з/п, та на роботу не пускають

З позовом звернулася вчителька математики Сопошинського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів. Відповідачем у справі виступила сама школа. На бік педагога також стали представники Львівської облорганізації профспілки працівників освіти та науки України.

Жінка заявила, що її відсторонення від роботи з 8 листопада було незаконним і порушило її конституційні, природні та професійні права.

За її словами, порядок і терміни проведення щеплення від COVID-19 були не встановлені, до того ж необхідність вакцинуватися від коронавірусу не передбачена "ані трудовим договором, ані наказом про прийняття на роботу, ані посадовою інструкцією".

Представники адміністрації школи зазначили, що відсторонення працівника було вимушеним кроком, а діяли вони згідно з ч. 2 ст. 12 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" та відповідно до переліку професій, затвердженого наказом міністерства охорони здоров'я від 4 жовтня 2021 р. № 2153.

Але в суді вирішили, що вчителька була відсторонена адміністрацією школи з порушенням вимоги законодавства, і жінка публічно не відмовлялася від щеплення - немає відповідного письмового підтвердження лікаря або акту від свідків.

"Натомість відповідач виніс оскаржуваний наказ про відсторонення на підставі одного лише повідомлення про обов'язкове профілактичне щеплення, яке саме по собі не створює жодних юридичних наслідків та не засвідчує юридичного факту відмови чи ухилення позивачки від обов`язкового профілактичного щеплення, а також факту ненадання нею медичного висновку про наявність протипоказань до вакцинації проти COVID-19, виданого закладом охорони здоров'я", - йдеться в матеріалі справи.

У підсумку рішенням суду відсторонення від роботи вчительки було скасовано, але на роботу жінку не відновили.

"Щодо вимоги позивачки допустити її до виконання посадових обов'язків, суд вважає, що в задоволенні такої слід відмовити, оскільки допуск працівника до роботи є дискреційним повноваженням роботодавця", - розповіли в суді.

Також адміністрацію навчального закладу зобов'язали виплатити педагогу 11 205 гривень заробітної плати, і ще компенсувати їй плату судового збору в розмірі 908 гривень.

На дане судове рішення може бути подана апеляція.

Під Львовом невакцинована вчителька частково виграла суд у справі про своє усунення (фото: скрін reyestr.court.gov.ua)

Подібне рішення суду про невакцинованих вчителів - не перше

Зазначимо, що днями схожий позов розглядали в суді Чернігова, де був прийнятий вердикт про скасування постанови про відсторонення від роботи через відсутність вакцинації від COVID-19, й позов також було задоволено частково.

Йдеться про рішення від 13 грудня судді Деснянського районного суду за позовом викладача хореографії школи мистецтв Чернігівського музичного коледжу імені Льва Ревуцького Олени Вовк, розповів адвокат педагога Костянтин Серкін, передає "Суспільне. Новини".

Роботодавця зобов'язали виплатити жінці середню зарплату за час відсторонення від роботи (з 8 листопада).

Правозахисник додав, що в судах на етапах розгляду знаходяться ще 10 аналогічних позовів від відсторонених нещеплених педагогів.

У Чернігові суд також скасував ухвалу про усунення від роботи через відсутність вакцинації (фото: suspilne.media)