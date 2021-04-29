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Украинские медики спасли жизнь женщине: ее сердце не билось 40 минут

Новина українською → Четверг 29 апреля 2021 09:40
Украинские медики спасли жизнь женщине: ее сердце не билось 40 минут Фото: в Черкассах медики спасли жизнь женщине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Черкасской области врачам удалось спасти от смерти 38-летнюю женщину. Она потеряла сознание и ее сердце не билось 39 минут.

Об этом сообщается на странице "Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского областного совета" в Facebook.

28 апреля около 19:30 часов в диспетчерскую экстренной медицинской помощи поступил вызов, что 38-летняя женщина потеряла сознание и не дышит.

Мужчина сообщил, что перед тем, как потерять сознание, женщина пожаловалась на резкую головную боль.

По указанному адресу срочно выехала реанимационная бригада ЭМП.

В это время диспетчер по телефону проводила медицинское сопровождение, профессионально объясняя, как правильно и в какой последовательности проводить реанимационные мероприятия.

Родственники пациентки, благодаря советам медиков, начали проводить сердечно-легочную реанимацию до прибытия бригады. Когда бригада "скорой" приехала на место была проведена реанимация женщины. Медикам удалось запустить сердце женщины.

По дороге в больницу в машине скорой помощи медики продолжили проводить интенсивную терапию и искусственную вентиляцию легких. Пациентку доставили в Черкасскую городскую больницу №3.

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