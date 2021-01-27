Українські історики зруйнували нахабні фейки РФ про Одесу

Одеса набагато старша і заснувала її не Катерина II (колаж: РБК-Україна)

Одесі насправді не 226 років, а набагато більше. Радянські міфи про історію міста насправді неправдиві, кажуть історики. Адже про місто згадували ще в V столітті, і вже тоді його гордо називали портом.

Український інститут національної пам'яті показав п'ятихвилинний відеоролик під назвою "Український Південь: Рання історія Одеси". У ньому розповідається вся правда про Одесу.

Одним з експертів, задіяних у зйомках, став одеський історик Володимир Полторак. Він розповів, що 2 вересня 1794 року насправді не є датою заснування міста.

Так, в "рескрипті Катерини II про нібито заснування Одеси від 27 травня (7 червня за новим стилем) 1794 року" насправді мова йде не про закладення міста, а про розбудову вже існуючого міста Хаджибей.

А дата - 2 вересня - насправді дата коронації імператора Миколи I.

На території Одеси нині знайдено два давньогрецьких поселення: Гавані Істріан на Приморському бульварі і Гавань Ісіаків (зараз - територія Лузанівки). Їх датують V століттям до нашої ери. Але ці колонії були повністю знищені в античності.

Подальші археологічні дані говорять, що тут протягом тисячі років взагалі ніхто не жив.

"Місто Кочубеїв, це місто раніше називався Хаджибей, а пізніше перейменовано в Одесу, вперше згадується в хроніках дуже відомого і авторитетного польського середньовічного історика Яна Длугоша. Тоді він записав під 1415 роком, що в тому році 19-го травня польський король Владислав Ягайло в своїх західноукраїнських володіннях, зокрема в місті Снятин, зустрів послів від Візантійського імператора і Константинопольського патріарха. Вони скаржилися, що Константинополь страждає від нападів турків. Король вирішив дати їм щедру допомогу зерном зі свого королівського порту - Кочубеїв", - розповідає професор кафедри Історії України ОНУ ім. І. Мечникова Тарас Гончарук.

Цікаво, що в першому згадуванні місто називають портом, і воно бере участь у важливому міжнародному проекті. Причому про існування міста Кочубеїв на березі Чорного моря існує десятки історичних свідчень.

Таким чином, Одесі не двісті років, а більше шестисот.

Історики розповіли правду про заснування Одеси (відео: Ukrainian Institute of National Remembrance)

Консультантами ролика стали: доцент кафедри Історії України ОНУ ім. І. Мечникова Володимир Півторак, начальник південного міжрегіонального відділу УІНП Сергій Гуцалюк, професор кафедри Історії України ОНУ ім. І. Мечникова Тарас Гончарук.

Раніше ми писали, що у центрі Одеси знайшли рештки стародавньої фортеці.