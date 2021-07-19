Украинские фермеры вырастили черешню рекордных размеров: фото ягоды-гиганта

Так, несмотря на жалобы фермеров на колоссальные убытки, связанные с плохим урожаем черешни, есть и достижения.

Директор фермерского хозяйства Анатолий Тиховод из Запорожской области показал ягоды-гиганты, которые собрали с деревьев.

В диаметре одна такая черешня составляет 33 миллиметра. Причем, такие огромные ягоды собрали с двух сортов - Октавия (темно-красная) и Вега (ярко-красная с желтым бочком).

Фото: В Украине вырастили черешню-гиганта (facebook.com/antihovod)

"Это первые плоды в молодом саду. Их немного. Угостил друзей и продал немножко. Кстати, конечный потребитель ел эти гиганты по 45 грн за 1 кг", - рассказывает фермер.

Из-за неблагоприятных погодных условий черешня в этом году продавалась по рекордным ценам, что сказалось на спросе. К тому же ягоды были водянистыми, трескались, из-за чего не могли "пережить" длительную транспортировку.