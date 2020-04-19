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Українські бійці зустріли Великдень на Донбасі: вражаючі фото

STYLERЖиття    19.04.2020 - 21:22
Українські бійці зустріли Великдень на Донбасі: вражаючі фото
Військові ВСУ відсвяткували Великдень на Донбасі (фото: facebook.com/pressjfo.news)

Українські військові відсвяткували Великдень на Донбасі

Військові ВСУ відсвяткували Великдень на передовій на Донбасі. Недільний ранок українські захисники зустріли в окопах, на бойових позиціях. При цьому десятки капеланів піднесли молитви за повернення миру і процвітання країни, за здоров'я і благополуччя українського народу.

Українські воїни сьогодні, 19 квітня, разом з усією країною їли традиційні паски, крашанки та інші святкові смаколики. Фото з передової опублікував штаб ООС на своїй сторінці в Facebook.

Українські бійці зустріли Великдень на Донбасі: вражаючі фотоУкраїнські бійці зустріли Великдень на Донбасі: вражаючі фотоУкраїнські бійці зустріли Великдень на Донбасі: вражаючі фотоУкраїнські бійці зустріли Великдень на Донбасі: вражаючі фотоУкраїнські бійці зустріли Великдень на Донбасі: вражаючі фотоУкраїнські бійці зустріли Великдень на Донбасі: вражаючі фотоУкраїнські бійці зустріли Великдень на Донбасі: вражаючі фотоУкраїнські бійці зустріли Великдень на Донбасі: вражаючі фотоУкраїнські бійці зустріли Великдень на Донбасі: вражаючі фотоУкраїнські бійці зустріли Великдень на Донбасі: вражаючі фото

Військові ВСУ відсвяткували Великдень на Донбасі (фото: facebook.com/pressjfo.news)

Користувачі мережі також привітали захисників України зі святом Великодня.

  • Бережи вас Бог;
  • Божого благословення і захисту!
  • Спасибі за мирний Великдень. Бережи вас Бог, дорогі наші захисники!
  • Краматорськ вітає Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Бережи вас Бог!!!
  • Героям Слава!
  • Христос воскрес - воскресне Україна! Зі святом вас! Божої ласки і благословення!
  • Спасибі! Зі святом! Бережи вас бог!
  • Спасибі за мирний Великдень! Божої опіки нашим воїнам!
  • Христос Воскрес! Нехай Господь благословить всіх нас дочекатися відтепер за рік... Щоб нікого не бракувало, щоб нас ставало більше Веселих свят, смачної паски ... Спасибі за мирне небо, бережіть себе, дорогі захисники!

Українські бійці зустріли Великдень на Донбасі: вражаючі фото

Українські бійці зустріли Великдень на Донбасі: вражаючі фото

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, що українські військові отримали унікальну потужну зброю від Укроборонпрому.

Раніше повідомлялося про те, що на Донбасі в зоні ООС загинув солдат 93-ї омбр "Холодний Яр" Олексій Купріков з позивним "Лісовик".

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