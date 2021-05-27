Украинские бойцы озвучили зарплаты на передовой: это минимум 35 тысяч

За прошлые сутки боевики десятки раз обстреливали позиции наших военных. Они целились из минометов по позициям вокруг Новгородского. Это тот самый населенный пункт, которому решили вернуть историческое название — Нью-Йорк.

За ним уже следует территория, которая по договоренностям в серой зоне, но боевики разместили там свои позиции.

"Проводят инженерные работы, подходят ближе к нам, мы должны их сдерживать", — рассказал украинский военнослужащий.

По словам наших воинов, они бьют из миномета.

Военный по имени Борис воюет уже 5 лет. Он гордится тем, что находится здесь и считает, что это очень почетно.

Он рассказал, что солдат первого года службы на передовой получает "35-37 тысяч гривен, зависит от должности, минималка — 35 тысяч гривен".