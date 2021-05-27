Украинские бойцы озвучили зарплаты на передовой: это минимум 35 тысяч
Украинские военные рассказали, какая сейчас ситуация на Донбассе, а также сообщили, сколько получают за службу.
Об этом сообщается в сюжете ТСН.
За прошлые сутки боевики десятки раз обстреливали позиции наших военных. Они целились из минометов по позициям вокруг Новгородского. Это тот самый населенный пункт, которому решили вернуть историческое название — Нью-Йорк.
За ним уже следует территория, которая по договоренностям в серой зоне, но боевики разместили там свои позиции.
"Проводят инженерные работы, подходят ближе к нам, мы должны их сдерживать", — рассказал украинский военнослужащий.
По словам наших воинов, они бьют из миномета.
Военный по имени Борис воюет уже 5 лет. Он гордится тем, что находится здесь и считает, что это очень почетно.
Он рассказал, что солдат первого года службы на передовой получает "35-37 тысяч гривен, зависит от должности, минималка — 35 тысяч гривен".
Как мы писали ранее, стало известно, какие зарплаты получают российские наемники на Донбассе.