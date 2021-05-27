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Украинские бойцы озвучили зарплаты на передовой: это минимум 35 тысяч

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Четверг 27 мая 2021 10:52
Украинские бойцы озвучили зарплаты на передовой: это минимум 35 тысяч Украинские бойцы раскрыли свои зарплаты (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинские военные рассказали, какая сейчас ситуация на Донбассе, а также сообщили, сколько получают за службу.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

За прошлые сутки боевики десятки раз обстреливали позиции наших военных. Они целились из минометов по позициям вокруг Новгородского. Это тот самый населенный пункт, которому решили вернуть историческое название — Нью-Йорк.

За ним уже следует территория, которая по договоренностям в серой зоне, но боевики разместили там свои позиции.

"Проводят инженерные работы, подходят ближе к нам, мы должны их сдерживать", — рассказал украинский военнослужащий.

По словам наших воинов, они бьют из миномета.

Военный по имени Борис воюет уже 5 лет. Он гордится тем, что находится здесь и считает, что это очень почетно.

Он рассказал, что солдат первого года службы на передовой получает "35-37 тысяч гривен, зависит от должности, минималка — 35 тысяч гривен".

Как мы писали ранее, стало известно, какие зарплаты получают российские наемники на Донбассе.

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