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Українські бійці озвучили зарплати на передовій: це мінімум 35 тисяч

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Четвер 27 травня 2021 10:52
Українські бійці озвучили зарплати на передовій: це мінімум 35 тисяч Українські бійці розкрили свої зарплати (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Українські військові розповіли, яка зараз ситуація на Донбасі, а також повідомили, скільки отримують за службу.

Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

За минулу добу бойовики десятки разів обстрілювали позиції наших військових. Вони цілилися з мінометів по позиціях навколо Новгородського. Це той самий населений пункт, якому вирішили повернути історичну назву-Нью-Йорк.

За ним вже йде територія, яка за домовленостями в сірій зоні, але бойовики розмістили там свої позиції.

"Проводять інженерні роботи, підходять ближче до нас, ми повинні їх стримувати", - розповів український військовослужбовець.

За словами наших воїнів, вони б'ють з міномета.

Військовий на ім'я Борис воює вже 5 років. Він пишається тим, що знаходиться тут і вважає, що це дуже почесно.

Він розповів, що солдат першого року служби на передовій отримує "35-37 тисяч гривень, залежить від посади, мінімалка — 35 тисяч гривень".

Як ми писали раніше, стало відомо, які зарплати отримують російські найманці на Донбасі.

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