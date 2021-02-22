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Украинские боксеры "сделали" россиян и получили четыре золотые награды

Автор: Людмила Жукова

На престижном турнире в Черногории молодежная мужская сборная Украины стала третьей в общем медальном зачете. Нашим спортсменам удалось получить четыре золотые награды и обыграть российскую команду.

Об этом сообщается на странице украинской федерации бокса в Facebook.

21 февраля завершились финальные поединки турнира "Адриатическая жемчужина", участие в котором принимали 140 спортсменов из 13 стран мира.

В последний день соревнований на ринг вышли боксеры в 14 весовых категориях. Среди них было 6 представителей Украины, из них трое взяли награды высшей пробы.

Отметим, что днем ранее первую медаль для украинской команды завоевал Юрий Захареев, который в весовой категории 69 килограммов стал чемпионом турнира, одолев в решающем бою соперника из Молдовы.

Еще три золотых награды пополнили копилку молодежной сборной Украины в последний день соревнований. Трое украинских боксеров вышли на ринг против представителей России и одержали победу.

Украинцы завоевали 4 золотые медали (фото: facebook.com/UkrainianBoxingFederation)

Турнир «Адриатическая жемчужина» является одним из важных этапов подготовки к молодежной сборной Украины к молодежному чемпионату мира AIBA, который пройдет в апреле этого года в польском городе Кельце.

Как мы писали ранее, сборная Украины по баскетболу обыграла Словению.

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