Українські боксери "зробили" росіян і отримали чотири золоті нагороди

21 лютого завершилися фінальні поєдинки турніру "Атлантична перлина", участь в якому брали 140 спортсменів з 13 країн світу.

В останній день змагань на ринг вийшли боксери у 14 вагових категоріях. Серед них було 6 представників України, з них троє взяли нагороди вищої проби.

Зазначимо, що днем раніше першу медаль для української команди завоював Юрій Захарєєв, який у ваговій категорії 69 кілограмів став чемпіоном турніру, здолавши у вирішальному бою суперника з Молдови.

Ще три золотих нагороди поповнили скарбничку молодіжної збірної України в останній день змагань. Троє українських боксерів вийшли на ринг проти представників Росії і здобули перемогу.

Українці завоювали 4 золоті медалі (фото: facebook.com/UkrainianBoxingFederation)

Турнір "Адріатична перлина" є одним з важливих етапів підготовки для молодіжної збірної України до молодіжного чемпіонату світу AIBA, який пройде у квітні цього року в польському місті Кельце.